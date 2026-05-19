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    首頁 > 政治

    立院今表決彈劾案 何欣純：對外釋放台灣動盪錯誤訊號

    2026/05/19 10:32 記者蘇孟娟／台中報導
    立院今表決彈劾案，何欣純批，根本對外釋放台灣動盪錯誤訊號。（記者蘇孟娟攝）

    立院今表決彈劾案，何欣純批，根本對外釋放台灣動盪錯誤訊號。（記者蘇孟娟攝）

    總統賴清德明520就職兩周年前夕，立法院今（19）日上午10時進行賴清德總統彈劾案記名投票表決，結果預計中午前出爐；民進黨台中市長參選人、立委何欣純指出，最新民調顯示，賴政府整體施政滿意度及總統信任度，雙雙穩定過半，藍白無理的總統彈劾案，「只會對外釋放台灣內部動盪的錯誤訊號」。

    賴清德總統彈劾案今在立法院記名投票表決，藍白綠甲級動員，結果預計中午前出爐。

    何欣純喊，挺總統！挺台灣！將與黨團立委全體一致進立法院議場，對在野藍白無理的總統彈劾案投下反對票。

    何欣純說，賴清德總統就職將滿兩週年，最新民調顯示，賴政府整體施政滿意度達56.4%，總統信任度51.8%，雙雙穩定過半；包括減輕人民負擔、社會福利、穩定物價、維護主權、兩岸政策等8大施政面向，全數超過5成、甚至高達7成支持，「主流民意肯定政府施政方向」。

    何欣純指出，藍白陣營提出總統彈劾案，根本悖離主流民意，彈劾是憲政制度中最嚴肅的權力機制，本應建立在重大違法失職基礎，不應淪為政治攻防工具，在國際高度關注台海局勢之際，在野藍白持續升高政治對立，「只會對外釋放台灣內部動盪的錯誤訊號」。

    何欣純指出，面對在野藍白政治操作，她將與黨團全體立委將進入議場投下反對票，以實際行動力挺總統、力挺政府，更是力挺台灣民主體制與國家安全。

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