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    首頁 > 政治

    加拿大眾議員莊文浩訪台 籲台加深化關係

    2026/05/19 10:31 記者黃靖媗／台北報導
    外交部次長陳明祺（左）致贈台灣茶葉予加拿大聯邦眾議員莊文浩（右）。（圖由外交部提供）

    外交部次長陳明祺（左）致贈台灣茶葉予加拿大聯邦眾議員莊文浩（右）。（圖由外交部提供）

    外交部次長陳明祺昨（18）日於外交部午宴歡迎加拿大聯邦保守黨影子外長、眾議院外交暨國際發展委員會副主席莊文浩（Michael Chong）訪台。莊文浩表示，加國國會跨黨派議員均長期支持台加交流，台加雙方應持續深化關係。

    莊文浩17日曾透過社群媒體表示，將於18日至21日訪台，期間將晉見總統賴清德，並拜會行政院經貿辦總談判代表楊珍妮、外交部次長陳明祺。

    陳明祺致詞表示，感謝莊文浩長期堅定支持台灣，台加兩國皆重視民主、法治與印太安全，雙方也是經濟結構高度互補的天然夥伴。我方感謝加拿大政府支持台灣國際參與，並持續在國際場域為台灣發聲。

    莊文浩致詞表示，加國國會跨黨派議員均長期支持台加交流，雙方應持續深化關係，推動貿易、供應鏈、能源與安全等合作，並肯定加國政府公開支持國會議員訪台。

    外交部指出，雙方席間就印太區域情勢、外國干預及台加經貿合作等議題交換意見。外交部誠摯歡迎莊文浩來訪及以具體行動展現對台灣的堅定支持，未來我國將持續推動台加互動與交流，攜手共促印太區域的和平、穩定與繁榮。

    加拿大聯邦眾議員莊文浩接受外交部次長陳明祺款宴。（圖由外交部提供）

    加拿大聯邦眾議員莊文浩接受外交部次長陳明祺款宴。（圖由外交部提供）

    外交部次長陳明祺歡迎加拿大聯邦眾議員莊文浩。（圖由外交部提供）

    外交部次長陳明祺歡迎加拿大聯邦眾議員莊文浩。（圖由外交部提供）

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