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    首頁 > 政治

    台中市潭雅神議員選舉有變？ 藍營陳清崧要民調，綠營林鈺梅不排除脫黨參選

    2026/05/19 10:28 記者歐素美／台中報導
    林鈺梅表示，不排除脫黨參選。（記者歐素美攝）

    林鈺梅表示，不排除脫黨參選。（記者歐素美攝）

    國民黨在台中市第5選區（潭子、大雅、神岡）市議員選舉，原提名賴朝國、吳呈賢、羅永珍3人，因羅永珍有意交棒給兒子陳清崧，陳清崧最近在網路貼文表示，將於19及20日進行電話民調，呼籲支持者等電話，引發外界質疑；國民黨市黨部表示，該電話民調只供內參，國民黨原只提名3人，若陳清崧代替羅永珍領表，加上出現新的競爭者，黨部則將依規定進行公開電話民調。

    另民進黨初選失敗的林鈺梅，目前仍勤跑行程，她表示，因中選會尚未登記，一切還有變數，仍可能有遞補的機會，而且不排除脫黨參選，為第5選區市議員選舉再添變數。

    陳清崧最近在網路貼文表示，5月19及20日電話民調，呼籲支持者在晚上6點到9點守在電話旁，表態唯一支持陳清崧。此舉引發外界質疑，國民黨在潭雅神市議員選舉提名3人，即現任賴朝國、吳呈賢及羅永珍，羅永珍有意交棒給兒子陳清崧，應該不用民調，莫非出現競爭者？

    陳清崧對此表示，該民調因市黨部要求，主要是供內部參考使用，因此，將與現任國民黨議員賴朝國、吳呈賢、民進黨蕭隆澤、周永鴻及無黨籍徐瑄灃，還有新人陳映辰及林鈺梅等一起民調。至於民調太低，是否會影響其接棒？陳清崧則展現出堅定的接棒態度。

    至於民調為何將民進黨初失敗的林鈺梅納入？陳清崧表示，因陳鈺梅雖在民進黨初選中敗給陳映辰，但仍勤跑基層，可能繼續參選第5選區市議員；林鈺梅接受記者採訪時則質疑民進黨初選電話民調不公，揚言不排除脫黨參選。

    國民黨台中市黨部表示，這次電話民調是主要供內部參考，因黨部原本是提名羅永珍，若改由陳清崧代母領表，屆時若有新人也領表參選，黨部則將依規定進行公開電話民調決定由誰出線。

    陳清崧網路貼文將於5月19及20日進行電話民調，若猜疑。（擷取自陳清崧臉書）

    陳清崧網路貼文將於5月19及20日進行電話民調，若猜疑。（擷取自陳清崧臉書）

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