藍白發動賴總統彈劾案投票 台灣國拉布條示警：民主自由不容踐踏

「台灣國」今日在立法院門前拉起長達10公尺、寫著「藍白跪舔習近平惡意彈劾賴清德」的大型抗議布條，向藍白兩黨發出最嚴正的警告，台灣的民主自由不容踐踏。（記者陳逸寬攝）

藍白在總統賴清德就職2週年將屆前一天提出的總統彈劾案投票，「台灣國」今日在立法院門前拉起長達10公尺、寫著「藍白跪舔習近平惡意彈劾賴清德」的大型抗議布條，向藍白兩黨發出最嚴正的警告，台灣的民主自由不容踐踏。

「台灣國」理事長陳峻涵指出，總統彈劾案必須獲得全體立法委員三分之二以上的贊成，方能送交司法院大法官的憲法法庭審理。然而，目前，國民黨與民眾黨立委席次相加僅62席，卻仍執意於今日強行發動這場注定失敗的表決。這絕非理性監督，而是為了羞辱賴清德總統的政治鬧劇。

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陳峻涵認為，真正令台灣人警惕與憤怒的是，這場彈劾鬧劇絕非偶然的內政惡鬥。回顧過去，藍白陣營在國會強力阻擋國防軍購，削弱台灣自我防衛的能力；如今，當國際社會在地緣政治中強力挺台、抵抗威權擴張之際，藍白卻選擇在內部煽動「國會政變」，企圖以「莫須有」的罪名彈劾滿意度過半的賴總統，藉以向中共總書記習近平演出的「政治交心秀」，甘願充當中共統戰滲透的馬前卒，讓人不得不懷疑，藍白立委儼然已成為中共的橡皮圖章。

「台灣國」執行長陳慶坤強調，藍白先是擋軍購，現在又要亂彈劾賴總統，再再都在出賣台灣向習共交心，這不是走狗什麼才是走狗？台灣國最後呼籲，全民記下所有彈劾的藍白立委名字，於2028全部下架出賣台灣的走狗。這場惡意發動的彈劾，實質上就是對全體台灣民主的公然宣戰。

陳慶坤表示，台灣人為了守護主權，絕不答應、也絕不退讓。要強烈呼籲所有珍愛民主、反對強權威脅的台灣人民共同站出來，看清藍白政黨的醜陋嘴臉。我們必須團結一致，消滅出賣主權的國眾兩黨，徹底終結這場禍國殃民的國會亂象。台灣的主權不容任何政治交易出賣，台灣的民主由我們台灣人自己守護。

「台灣國」理事長陳峻涵指出，國民黨與民眾黨立委席次相加僅62席，卻仍執意於今日強行發動這場注定失敗的表決。這絕非理性監督，而是為了羞辱賴清德總統的政治鬧劇。（記者陳逸寬攝）

「台灣國」今日在立法院門前拉起長達10公尺、寫著「藍白跪舔習近平惡意彈劾賴清德」的大型抗議布條，向藍白兩黨發出最嚴正的警告，台灣的民主自由不容踐踏。（記者陳逸寬攝）

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