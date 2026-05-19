台南眼科診所66歲清潔婦搭貨梯 慘遭奪命頭、身分離

台南市東區林森路上一家眼科診所驚傳一名清潔婦人搭貨梯時遭貨梯夾斷頭的驚悚命案，警方到場封鎖現場調查。（民眾提供）

台南市東區林森路上1家眼科診所，今天中午驚傳1名清潔婦人身首異處命案，年約66歲的蘇姓清潔婦搭貨梯時，有診所內員工聽到「砰」的一聲巨響，在貨梯處看到蘇婦已頭、身分離，當場氣絕身亡，疑因貨梯故障，警方正調查釐清事故原因。

案發後，轄區警、消人員獲報到場，因蘇姓婦人已明顯死亡，消防人員未將她送醫，保全現場交由警方進一步調查。

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據了解，當時蘇姓婦人在診所1樓進到貨梯內，應是要搭貨梯上樓，疑有探頭向外看的舉動，貨梯啟動上樓時，她的頭慘遭夾斷、留在1樓，身體隨著貨梯上到2樓，診所內的其他員工聽到一聲巨響，前往貨梯處查看，赫見蘇婦身、首分離的驚悚景象。

警方調查表示，當時蘇婦是1人在貨梯內，初步研判死因無他殺、外力介入因素，對於事故發生原因，警方已通知市府勞工局與電梯公司對貨梯做深入調查、釐清是否有人為疏失或是機械故障問題。

台南市東區林森路上一家眼科診所驚傳一名清潔婦人搭貨梯時遭貨梯夾斷頭的身首異處驚悚命案。（民眾提供）

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