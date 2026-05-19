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    首頁 > 社會

    匯人民幣「線上拜師」學唱歌 八旬翁差點變肥羊

    2026/05/19 14:47 記者王捷／台南報導
    林翁在微信上拜師學唱歌，想匯人民幣到中國。行員通報警二分局，員警戳破假教學詐騙，成功保住老翁積蓄。（民眾提供）

    林翁在微信上拜師學唱歌，想匯人民幣到中國。行員通報警二分局，員警戳破假教學詐騙，成功保住老翁積蓄。（民眾提供）

    為學唱歌險淪成肥羊遭詐！林姓老翁在微信認識歌唱老師，決定「線上拜師」學才藝，到銀行準備匯人民幣匯到中國指定帳戶，所幸行員通報二分局員警到場攔阻，保住林翁積蓄近萬元台幣。

    林翁平時熱愛唱歌，前幾天用微信加了自稱「紅松小趙老師」的網友，對方大力推薦一套線上歌唱教學課程，聲稱匯款人民幣1980元，約台幣9188元，就能立刻加入會員馬上開始上課，林翁為了精進唱功，就到前往銀行準備匯款，但是因匯款對象是中國帳戶，匯款的理由還是學唱歌，讓行員傻眼，第一次聽到這種詐騙理由，因此立即通報警方。

    警二分局民權所員警趕抵後，詢問課程內容與上課平台，林翁卻無法提供相關資訊，手機僅有一張對方傳來的境外銀行帳戶截圖，員警勸林翁，可能是針對長者的「假教學、真金流」詐騙圈套，無論投資還是任何興趣，歹徒利用長輩的資訊落差，騙被害人匯款到人頭帳戶，得手便人間蒸發，林翁驚覺興趣遭利用，隨即打消匯款念頭保住老本。

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