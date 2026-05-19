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    首頁 > 政治

    不只撂人圍毆曾蔡美佐 「北港皇太子」被爆在白委姑姑服務處二樓聚賭

    2026/05/19 12:32 記者羅國嘉／台北報導
    時代力量秘書長林邑軒今召開記者會，公布4項證據，包括蔡春綢與蔡咏鍀共用服務處、協會同址、朝天宮金流流向蔡春綢協會，以及服務處二樓疑為聚賭空間，直指蔡春綢是蔡咏鍀家族安插在國會的「人頭立委」。（記者陳逸寬攝）

    時代力量秘書長林邑軒今召開記者會，公布4項證據，包括蔡春綢與蔡咏鍀共用服務處、協會同址、朝天宮金流流向蔡春綢協會，以及服務處二樓疑為聚賭空間，直指蔡春綢是蔡咏鍀家族安插在國會的「人頭立委」。（記者陳逸寬攝）

    北港朝天宮遶境期間爆發暴力事件，朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財涉嫌帶人圍毆80歲老婦，引發爭議，也牽扯出民眾黨立委蔡春綢相關基金會。時代力量今（19）日召開記者會，公布4項證據，包括蔡春綢與蔡咏鍀共用服務處、協會同址、朝天宮金流流向蔡春綢協會，以及服務處二樓疑為聚賭空間，直指蔡春綢是蔡咏鍀家族安插在國會的「人頭立委」，並要求民眾黨主席黃國昌說明家族黑金爭議。

    雲林北港朝天宮遶境期間，前國民黨立委曾蔡美佐與家屬遭圍毆，一陣叫囂後有人拿起路旁交通錐、禁止停車路障朝屋裡丟，曾蔡美佐與兒子等6人也遭毆傷，而曾蔡美佐孫女公開點名，現場帶頭施暴者之一為雲林縣副議長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀之子蔡晉財，也是民眾黨立委蔡春綢姪子。

    時代力量秘書長林邑軒今天召開記者會指出，5月7日凌晨，22歲的蔡晉財率30至40人闖入曾蔡美佐住處毆打全家，造成80歲老婦人脊椎骨裂、6人受傷，雲林地檢已朝《組織犯罪防制條例》方向偵辦。隨後北港地方人士在網路爆料，蔡晉財過去也曾夥同小弟強行押人、強迫罰跪互毆，檢警拘提涉案11人到案。

    蔡晉財是朝天宮董事長、雲林縣副議長蔡咏鍀之子，被媒體稱為「北港皇太子」。林邑軒強調，蔡家過去掌握的是地方層級的廟產與民代資源，但2024年民眾黨將蔡咏鍀的胞姊蔡春綢列入不分區立委名單後，這個家族已從地方政治勢力升格為全國級政治家族，蔡家在地方的所作所為，已經是民眾黨必須面對的政治責任。

    林邑軒並在記者會公開4項證據，指控蔡春綢與蔡咏鍀共用服務處，蔡春綢擔任理事長的協會也設於同址，且朝天宮多筆金流流向中華陽光推展關懷協會，服務處二樓更被指為聚賭空間。林痛批民眾黨是否還要繼續裝死，或準備切割蔡咏鍀，並質疑黃國昌提名蔡春綢前是否知情。他也批評，信徒奉獻的金流與物資流向蔡春綢協會，形同將媽祖愛心轉為經營地方與政治運作的籌碼，根本是私相授受、圖利自家人。

    時力喊話黃國昌

    林邑軒對黃國昌公開提出3個問題，第一，蔡春綢家族成員涉入多起暴力事件，黃主席的態度是什麼，還是現在又吃了靜音丸、最高品質靜悄悄？第二，黃國昌不知道蔡春綢與蔡咏鍀共用服務處嗎？這個服務處的二樓實際用途到底是什麼，有沒有人在裡面聚賭？第三，黃國昌過去主張第三勢力必須與黑金畫清界線，現在蔡春綢究竟是不是黑金家族的人頭立委，還是過去講過的話都不算數？

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    蔡春綢服務處二樓更被指為聚賭空間。（記者羅國嘉攝）

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    蔡春綢與蔡咏鍀共用服務處。（時代力量提供）

    蔡春綢與蔡咏鍀共用服務處。（時代力量提供）

    蔡春綢與蔡咏鍀共用服務處。（時代力量提供）

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    朝天宮金流流向蔡春綢協會。（時代力量提供）

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