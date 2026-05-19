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    首頁 > 社會

    台中LaLaport爆偷拍！女子試穿內衣被看光 UA聲明：全力配合調查

    2026/05/19 15:17 即時新聞／綜合報導
    台中Lalaport的運動品牌Under Armour驚爆偷拍事件，顧客試穿內衣後發現有監視器正對著更衣間，報警查看畫面後驚恐發現「什麼都拍到了」。（圖由@ruby.198318/Threads授權提供）

    台中Lalaport的運動品牌Under Armour驚爆偷拍事件，顧客試穿內衣後發現有監視器正對著更衣間，報警查看畫面後驚恐發現「什麼都拍到了」。（圖由@ruby.198318/Threads授權提供）

    台中東區知名購物中心三井LaLaport運動品牌Under Armour（UA）專櫃，近日驚傳監視器鏡頭直接對準試衣間內部拍攝，重創消費者品牌信任度。UA隨即發表正式聲明，表示已成立專案小組並同步啟動全台店點的監控設備檢視，強調會全力配合相關主管機關及警方調查。

    據了解，引發軒然大波的台中Lalaport UA專櫃是由總代理商星裕國際旗下的加盟經銷商「動力主義」所經營。偷拍事件曝光後，不少憤怒民眾湧入UA官方臉書質疑「不需調查懲處嗎？」UA隨後在留言區貼出公告，對台中加盟經銷商櫃位的監視器設置疑慮深感遺憾並高度重視。

    聲明指出，事件發生後，已立即成立專案小組，全力配合相關主管機關及警方調查。為保障顧客權益，公司亦同步啟動全台店點監視器設備與管理機制全面檢視，持續強化營運管理，避免類似情況再次發生。

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