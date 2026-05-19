國安新威脅！廉政署出招反制「AI深偽技術」 四大防護重點曝光

法務部長鄭銘謙親臨現場，期勉政風人員持續精進專業知能，強化機關安全防護與公務機密維護。（廉政署提供）

面對生成式AI、深偽技術（Deepfake）及境外認知作戰成為國安新威脅，法務部廉政署今於高雄舉辦「115年度政風人員維護業務專精研習」首場課程，法務部長鄭銘謙除示警AI假訊息、網路滲透風險日益升高，也曝光政風體系未來四大防護重點，包括深化資安內控、強化關鍵基礎設施防護、防制AI假訊息與認知作戰，以及加強涉密人員風險管理，全面提升機關安全韌性。

鄭銘謙致詞時指出，「維護國家安全，確保機關安定」不只是政風人員的工作責任，更是共同使命。他表示，境外敵對勢力近年透過認知作戰、駭客攻擊、網路滲透，甚至運用生成式AI與深偽技術散布假訊息，國安風險已不再侷限於傳統型態，廉政署及各政風機構應提高警覺，協助機關建立更完整的內控與防護韌性。

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鄭銘謙並提出四項維護工作重點，包括協助機關落實資訊使用管理及資安內控、深化關鍵基礎設施安全防護、防制AI假訊息與境外認知作戰，以及強化涉密人員國安意識與風險管理。

其中，鄭銘謙提到，面對選舉及重大公共議題時，生成式AI與深偽技術可能遭利用散布不實資訊、製造社會對立，甚至干擾民主秩序，各政風機構除須加強情資蒐報，也應嚴守行政中立，若發現疑涉AI假訊息，應即時協調相關機關查證澄清。

另針對涉密人員管理，鄭銘謙也要求各機關持續強化保密宣導及風險控管，並留意赴陸港澳地區可能衍生的異常情況，若發現疑涉危害國安或洩密情事，須即時依法移送權責機關處理。

廉政署署長謝名冠則表示，政風機構是國家安全防護網的重要一環，面對國安威脅日益複合化、科技化與隱蔽化，廉政署將持續強化培訓與專業能量，提升全國政風團隊的風險辨識、預警應處及安全防護能力。

廉政署今年規劃於南、中、北區辦理系列研習，首場於高雄市政府消防局登場，課程聚焦AI科技衍生風險、關鍵基礎設施防護及國安案件偵辦實務，邀請國安會諮詢委員李育杰、中央警察大學教授黃俊能及法務部主任檢察官白勝文進行專題分享，透過案例解析與實務交流，提升政風人員辨識新型態威脅及應變能力。

本次研習聚焦當前國安威脅與維護業務新趨勢。（廉政署提供）

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