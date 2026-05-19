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    首頁 > 政治

    川普不希望有人宣布獨立 卓榮泰：台灣主權不容被侵奪

    2026/05/19 12:14 記者鍾麗華／台北報導
    行政院長卓榮泰今（19）日在「520記者會」指出，主權不容被破壞、侵奪，政府仍希望兩岸健康有序交流，進行平等尊嚴對話。（記者田裕華攝）

    行政院長卓榮泰今（19）日在「520記者會」指出，主權不容被破壞、侵奪，政府仍希望兩岸健康有序交流，進行平等尊嚴對話。（記者田裕華攝）

    對於美國總統川普表達不希望有人走向獨立，政府對於兩岸政策是否會更有彈性？行政院長卓榮泰今（19）日在520記者會指出，中華民國是一個主權獨立國家，這是事實也是現狀，不會也不容改變；他強調，主權不容被破壞、侵奪，政府仍希望兩岸健康有序交流，進行平等尊嚴對話。

    卓揆說，政府有注意到川普發表的談話，以及美國國務卿魯比歐等人各種不同評論。中華民國是一個主權獨立的國家，這是事實也是現狀，不會也不容改變，而中華人民共和國持續在台海、印太地區、南海，甚至日本周遭進行大小不一軍演，影響航行安全，才是破壞地區穩定的最大根源。

    卓揆表示，政府仍希望兩岸健康有序交流，進行平等尊嚴對話，這是一貫原則，無論任何交涉，包括對岸是否恢復兩岸觀光旅遊，都應該循正式管道與對談，台灣已經準備好要討論觀光品質、內容及人身保護，但對方始終不以此管道進行。

    對於軍購遭藍白刪除的4700億元如何處理？卓揆說，一定會在「憲法」與「預算法」規定下進行，依照正常程序，就是再提特別條例與預算、追加預算、以年度的公務預算編列，3個方式都有其考量之處。

    不過，卓揆也說，若全數用公務預算，要把所被刪除的4700億元，包括商購、自製、台美合作以及本土軍工國防產業的相關產業發展，全部納進來，對年度預算會發生排擠的效果。所以3個方式，都有它必須考量之處，然而最終一定會選擇一個在內容、條件、效率、時程上，對國家最需要的。

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