拜票口誤變美食！沈伯洋喊「馬芋圓」馬郁雯笑翻回應

沈伯洋在介紹人選時，竟當場口誤將馬郁雯叫成「馬芋圓」。（圖翻攝自Threads）

民進黨台北市長參選人沈伯洋與新北市長參選人蘇巧慧今（19日）首次合體，雙北「最強母雞」選在台北市萬華區魚果市場大集結，民進黨立委吳沛憶、議員參選人馬郁雯、張銘祐等人也全力相挺。不料現場卻發生爆笑插曲，沈伯洋在介紹人選時，竟當場口誤將馬郁雯叫成「馬芋圓」，影像在社群平台間轉傳，意外掀起網友熱烈討論。馬郁雯稍早發文笑說：「聽說我今天多了一個綽號」！

公開影像顯示，沈伯洋手持麥克風正式向市場民眾說：「各位大家好，大家早上辛苦了，我是台北市市長參選人沈伯洋，在這裡再拜託大家，給我們年輕人一個機會，讓我們的新世代能夠撐起新時代。」

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沈伯洋接著舉起左手介紹：「這邊呢，是中正萬華張銘祐議員參選人，還有我們中正萬華區的『馬芋圓』，拍謝，馬郁雯、馬郁雯、馬郁雯，馬郁雯議員參選人」，現場一度哄堂大笑，沈接著鎮定地說「還有最重的劉耀仁議員參選人，在這裡拜託大家，11月28號市長投沈伯洋一票，也支持新北市市長蘇巧慧」。

「事實勝於雄辯」將這段影片轉發至Threads發文大讚「芋圓參選人加油；沈伯洋、蘇巧慧加油！」

名嘴李正皓也轉發相關貼文打趣地說「聽說有人變成芋圓了」、「我變芋圓佐，感覺是煉乳、綠豆之類」，馬郁雯也回覆笑說：「那個芋圓 x 芋圓佐！賀甲！」

許多網友看到影片後紛紛留言，有人說「其實芋圓滿好記的，跟她的紫色又搭配」、「重點馬郁雯的色系還是紫色的」、「馬芋圓才有記憶點啊，PUMA真的很會拉票」、「這個母雞怎麼隨手就幫小雞取了一個超好記的綽號」、「這是沈伯洋幽默超級的記憶法，也讓老一輩的婆婆媽媽阿公阿北容易記得，馬郁雯（馬芋圓）吃芋圓就會想到馬郁雯」。

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有網友笑說「其實芋圓滿好記的，跟她的紫色又搭配」、「重點馬郁雯的色系還是紫色的」。（翻攝自Threads）

蘇巧慧（左）、沈伯洋（中）、馬郁雯（右）。（記者董冠怡攝）

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