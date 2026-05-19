綠議員駁李四川TPASS搭高鐵 批「新北如飯店」籲市府思考留才

新北市長侯友宜今赴市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

基北北桃通勤月票TPASS頗受通勤族歡迎，國民黨新北市長參選人李四川提出升級搭乘高鐵的構想，新北市議員翁震州今（19）日質詢市長侯友宜表示，許多新北青年工作、生活幾乎不在新北，遺憾新北變「飯店城市」，要讓人才工作、生活都在新北重點不是通勤補助，應是產業發展結構，市府如何進行產業與交通佈局？侯友宜強調，市府透過三個核心、六大產業區發展，透過軌道建設相互串連，也會努力完成泰山楓江產業園區等最後一塊拼圖。

翁震州說，侯友宜希望留才新北，事關產業發展結構，與其投入更多資源補助民眾往返台北，應該思考產業佈局，希望侯友宜說明市府規劃；他也表示，任內不斷爭取的楓江產業園區應加速推動，此案近桃園機場與機場捷運、台64與台65、五股交流道、新北產業園區，極具優勢，應好好發展。

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侯友宜指出，市府透過三個核心、六大產業區發展，三個核心就是板橋、新莊、三重，六大產業區包括生技資通訊在汐止、瑞芳區，智慧物流在林口、八里、淡水區等等，相關產業都有佈局，市府在三重區建置第二行政中心，旨在平衡區域發展；交通路網就是產業的神經，市府建置捷運、輕軌等軌道建設及聯開案，也極力推動在地就學。

侯友宜也說，反而是台北移居來新北的人較多，他希望泰山楓江產業園區等案子可以盡快來做，下一任市長就很重要；新北跟台北都是並肩作戰的共同生活圈。

翁震州強調，正是因為如此，下一任市長要選擇以新北為核心、以新北為傲的市長，而非事事配合台北的「大台北沙文主義」參選人。一番話再度串連回民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧的「新北非細漢」、「新北應是雙北政策主體」與李四川「雙北共治」政治攻防。

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