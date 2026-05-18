定調「台獨」2大意涵 賴清德：有台灣才有中華民國

民進黨主席、總統賴清德昨天出席民進黨創黨四十週年紀念系列活動青年座談會。（記者叢昌瑾攝）

美國總統川普在「川習會」後表示，不希望台灣走向獨立，而是要維持現狀。兼任民進黨主席的總統賴清德昨表示，所謂「台獨」兩個字的意涵，其實是指「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」、「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，並強調，有主權才有國家、有台灣才有中華民國。

藍：不要再硬拗了

國民黨則質疑，遵循中華民國憲法有這麼困難嗎？不想成為麻煩製造者，就請賴總統回到九二共識、反對台獨，不要再硬拗了。馬英九前總統清楚定位，兩岸互不承認主權、互不否認治權，台灣固然不是中華人民共和國的一部分，但根據憲法，兩岸關係不是「國與國」關係，兩岸同屬一個中國，大陸對台灣而言，不是外國。

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賴清德在民進黨創黨四十週年青年座談會台北場時表示，今年是總統直選三十週年，一九九六年台灣總統直選，向國際社會宣示台灣全面民主化，是主權在民的嶄新國家。

賴清德說，一九九一年民進黨黨代表大會確曾提制憲正名建立「台灣共和國」，但一九九九年再通過「台灣前途決議文」，定調「台灣已經是一個主權獨立的國家，憲法上叫做中華民國，主權和中華人民共和國互不隸屬，前途由二千三百萬人決定。」

賴清德說，無論是民進黨的「台灣前途決議文」、前總統蔡英文提出的「四大堅持」，都是民進黨及其領導的政府所推動的國家政策。「台獨」的意涵，其實是指「台灣不屬於中華人民共和國的一部分」，是在指「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」。沒有國家主權，就沒有民主，有台灣、有主權才有國家，「有台灣才有中華民國」。

他並說，陸海空軍官校大禮堂對聯，寫著「為何而戰？為中華民國而戰。為誰而戰？為台澎金馬二千三百萬人而戰」，並沒有講要為十幾億人而戰。中華民國在台灣已七、八十年，已和台灣融為一體。

賴：對等前提下與中國對話

此外，賴清德昨在臉書表示，捍衛中華民國現狀，沒有「台獨」問題，我們願意在對等、尊嚴前提下，與中國推動健康有序的交流與對話，但拒絕中國假「統一」為名，實質是企圖併吞台灣的統戰滲透與具政治目的的脅迫式交流與對話，這也是我們在兩岸關係堅守的底線。

賴清德也說明，台美長期安全合作與軍售建立在「台灣關係法」的基礎上，這不僅是美國對台灣的安全承諾，也是長久以來，反制破壞區域和平穩定的最重要嚇阻力量。他說，台灣會繼續肩負起提升自我防衛力量的責任，堅定守護民主自由，不卑不亢、維持現狀，為區域與全球的和平繁榮作出積極貢獻。

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