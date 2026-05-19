馬英九向三人小組下通牒 27日不公佈蕭案調查結果 馬辦將開記者會

馬英九基金會董事李德維。（資料照）

前總統馬英九指控前員工蕭旭岑、王光慈涉嫌背信侵占，十一日親自致電給馬英九基金會三人調查小組薛香川、尹啟銘、李德維，邀請出席21日董事會，增選新任董事成員，李德維答應出席並承諾提出調查結果，但李昨表示還有一些人要調查，建議擇期再開。馬英九基金會今聲明，將調查結果提出時間寬延到27日作為最後的底限，否則將開記者會以昭公信。

馬英九基金會批李德維反覆無常、言而無信

馬英九基金會今天再度聲明表示，李德維的發言表現反覆無常，因李德維15日親口對馬英九承諾21日可以提出調查報告，現又另找理由改口無法如期完成，言而無信，令人遺憾。

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「調查小組約詢證人 圍繞馬英九的身體健康打轉」

基金會表示，三人小組調查蕭旭岑、王光慈涉嫌背信侵占案，至今已近兩個月，基金會曾多次催促調查小組針對本會所提供的三位人證和涉嫌的物證資料深入調查其真實性，但三人小組至今卻只約詢調查本基金會二位人證，還另約詢執行長戴遐齡。約詢中所提的問題和本會所提供的相關事證並無太大關聯，大多只圍繞在馬董事長的身體健康打轉。

蕭旭岑案調查結果期限 馬英九拍板5月27日

基金會表示，因調查三人小組召集人薛香川昨日告知本會，調查結果已近尾聲，希望能再寬延一段時間，加上基金會前員工蕭旭岑今日也呼籲要盡早完成調查報告。馬英九因此認為調查工作不應再被各種藉口刻意拖延，應盡速完成，所以決定將調查小組提出調查結果的時間，從21日寬延到27日，作為最後的底限。

基金會強調，屆時如調查小組仍藉故拖延無法提出報告，馬英九將委託執行長戴遐齡，在基金會委託的律師、會計師及協助調查的國安會前秘書長金溥聰等人的陪同下，召開記者會，詳細說明整個事件的前後始末及一切相關事實，讓真相大白，以昭公信。

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