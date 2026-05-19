質問蘇巧慧「要不要修台獨黨綱」 李四川競辦：連信仰都能背棄？

國民黨新北市長參選人李四川競辦今再質疑對手蘇巧慧今昔對兩國論的態度不同。（記者翁聿煌攝）

國民黨新北市長參選人李四川19日指出，民進黨台北市長參選人沈伯洋否認民進黨仍有台獨黨綱，但是民進黨新北市長參選人蘇巧慧曾提出兩國論修憲，希望沈、蘇應統一對外說明，「要不要修台獨黨綱？」李競選指出，蘇巧慧當年受訪時稱「是就自己認知與信仰提出修法版本」，如今蘇巧慧卻不敢正面回應，李競辦要問蘇巧慧「難道為了選舉，妳連自己都要騙？連信仰都能背棄？」

李競辦表示，李四川想問蘇巧慧、沈伯洋要不要修台獨黨綱，蘇巧慧僅透過辦公室稱不用在「兩岸是不是國與國關係」共識中打滾，李競辦表示，美國總統川普已表明「不希望有人走向獨立」，美方也一再表明不希望片面改變現狀、甚至發生戰爭，「不確定蘇巧慧跟沈伯洋有沒有共識，但可以確定一件事，巧慧，川普跟你沒共識」。

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李競辦再指出，2017年蘇巧慧領銜提出「台獨拚經濟」修憲版本的時候，就被外界質疑為何忙著對「憲法增修條文修正草案」修法，大搞兩國論修憲，不認真拚經濟？蘇巧慧當時受訪回應「是就自己認知與信仰提出修法版本」，並稱「這就是拚經濟的起步」，蘇巧慧昔日發言，除了令人難以理解，推兩國論跟拚經濟有何關聯？更坐實蘇巧慧把台獨當作自己的信仰，將意識形態擺在民生經濟之前。

李競辦表示，對於民進黨台獨黨綱議題，沈伯洋至少敢公開表明態度；反觀蘇巧慧，昔日力推兩國論，今日卻不敢正面回應，遺憾蘇巧慧恐怕是為了選舉，不惜拋下戰友沈伯洋，甚至背棄自己的台獨信仰，請蘇巧慧先誠實面對自己，才能誠實面對市民。

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