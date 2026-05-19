彈劾賴總統投同意票 柯志恩：對權力傲慢的正面宣示

彈劾總統投同意票，柯志恩發文指出，這是對權力傲慢的正面宣示。（記者王榮祥翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩今在彈劾總統賴清德提案投下同意票，引起高雄綠營全力開嗆，柯志恩事後發文，今天這票不只是對賴清德個人不信任，更是對撕裂政治、仇恨治理與權力傲慢的一次正面宣示，歷史會記得。

柯志恩指出，在目前立院結構下，要跨越三分之二高門檻根本不可能（彈劾總統），但即便如此，這一票仍然須投下，因為國會不只是表決的地方，更象徵在歷史留下鐵錚錚的紀錄。

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她表示，當總統執政2年，政策跳票、能源錯亂、司法爭議不斷、特別預算浮濫，其所任命的閣揆用不副署、不公布、不執行的違憲手段來閹割法律、破壞權力分立，甚至不斷以政治鬥爭凌駕國計民生，立院若連最基本憲政制衡都不敢啟動，才是真正對不起國家、對不起人民。

柯志恩表示，更嚴重的是，賴清德擔任國家元首以來，最大的失敗不只是治理無能，而是失去了作為領導者最重要的能力、團結國家；總統本應弭平對立、凝聚人民、安定社會，然而賴總統卻一次又一次用意識形態撕裂台灣，用仇恨動員鞏固權力。

柯志恩認為，民主的可貴，在於容納異見，獨裁的開始就是把反對者視為敵人，如今台灣最令人憂心的不只是經濟壓力、能源危機或兩岸風險，而是一個執政者不斷造謠抹黑、燃燒仇恨，讓人民彼此猜忌、互相對立，只為了換取民進黨的政治利益。

柯志恩表示，今天這票不只是對賴清德個人不信任，更是對撕裂政治、仇恨治理與權力傲慢的一次正面宣示，即便今天無法通過彈劾，但歷史會記得。

她強調，真正愛台灣的人，不是盲目護航執政者，而是在國家走向危險時，仍有勇氣大聲說出：仇恨、分裂、濫權這條路，不能再走下去。

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