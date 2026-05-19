川普稱軍售是「籌碼」 《衛報》：北京正藉此放大台灣內部疑慮與分歧

川普與習近平日前於北京中南海會面。川普隨後將對台軍售形容為「談判籌碼」並質疑遠征效益。外媒分析指出，相關言論已成為北京分化台灣內部民意、擴大朝野路線之爭的重要素材。（路透）

美國總統川普日前在北京會晤習近平後，針對台灣發出的一連串表態正引發國際戰略界高度警覺。英國《衛報》分析指出，川普將對台軍售形容為「談判籌碼」並質疑美軍遠征效益，相關言論已成為北京操作認知戰、分化台灣內部民意的素材。這場外交動態正讓台灣政府面臨外部壓力與內部路線分歧的雙重挑戰。

根據《衛報》報導，川普在空軍一號與《福斯新聞》（Fox News）專訪中，多次表達不尋求台灣獨立，並質疑美軍「跨越9500英哩（約1.5萬公里）去打仗」的合理性。川普將價值數十億美元的武器採購案描述為與北京往來的「極佳籌碼」（very good negotiating chip），相關論述已引發外界對於美方長年維持之「戰略模糊」立場的重新討論。

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針對川普的表態，台灣總統賴清德隨即發布聲明，強調美國軍售是維持區域穩定的「最重要嚇阻力」，並稱台灣安全是「全球核心利益」。然而，華府智庫「全球台灣研究中心」（GTI）資深研究員寇謐將（J.Michael Cole）指出，觀察家應更關注國務卿魯比歐等官員維持現狀的實質行動，而非過度解讀川普具備高度變動性的發言。

北京藉機操作棄台論 外部訊號牽動台灣外交路線爭論

報導指出，北京官方媒體已迅速轉載川普言論，宣稱相關說法對台灣「分離主義勢力」造成重擊。這種外部訊號正牽動台灣內部對於外交路線的討論。國民黨前立委陳以信表示，川普的立場顯示台灣不應「單邊押寶」美國，主張應採取與美中兩國「等距外交」的策略。

民進黨立委陳冠廷則指出，台美軍事合作不需第三方同意，若軍事採購被降格為談判工具，將使北京誤判並測試美方承諾的底線。《衛報》分析認為，川普的言論激化了台灣朝野對於「完全親美」或「尋求強權平衡」的路線爭論，這種內部裂痕正成為中方利用的素材。「美國台灣觀測站」（US Taiwan Watch）共同發起人楊光舜認為，任何美方承諾鬆動的訊號，都可能被用於推動特定的政治議程。

《衛報》報導總結指出，儘管台灣朝野對外交困境的解方存在分歧，但對於台灣是否淪為大國談判中「任人擺佈的棋子」皆表現出深切憂慮。報導強調，若軍事採購被描述為討價還價的籌碼，北京將藉此測試美方承諾的極限，而台灣必須向國際社會明確傳達「自身並非可被交易的商品」。

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