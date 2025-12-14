冒死拍下新疆集中營鐵證！流亡中國攝影師遭ICE逮捕 恐被遣返

來自中國河南省的關恆，因2020年偷偷拍攝大量中共政權隱藏在荒郊野嶺的新疆維吾爾人集中營影像，自此流亡海外。（圖擷取自@UHRP_Chinese 社群平台「X」）

現年38歲、來自中國河南省的關恆，曾在2020年獨自駕車前往新疆，並利用隨身攜帶的攝影器材，拍下那些被中共政權隱藏在荒郊野嶺、被許多解放軍看守的維吾爾人集中營（也稱︰新疆再教育營）。為將這些侵害人權的影像公諸於世，關恆選擇流亡海外，但近期傳出他被美國移民暨海關執法局（ICE）以非法入境逮捕，恐被遣返回中國。

綜合外媒報導，關恆因好奇心與娛樂需求，多次透過VPN「翻牆」瀏覽各種外國網站與社群媒體，但與其他中國年輕人不同的是，他在這個過程中逐漸觸及到中共政權刻意掩蓋的歷史，包含中國曾在1960年代發生的大饑荒、1989年的六四天安門事件等。關恆受訪透過，原本他即便知道當局做出種種不可告人的惡行，仍打算在中國當一個「思想越獄」的沉默者生活，但在他前往新疆旅遊後，徹底打破這個想法。

關恆回憶，他先是在2019年以遊客身份，騎著摩托車一路從上海前往新疆，原本以為只是一場欣賞壯麗風景的旅程，未料他一進入新疆，就在現場看到設置大量的檢查站，更有許多武警巡邏，就連入住賓館也要反覆登記，還要做人臉識別。關恆表示，當時他還不知曉當地實行如此嚴酷的社會管理系統，直到2020年他被疫情隔離在家翻牆上網，偶然看到外國團隊用衛星地圖，揭示新疆遍布非常龐大的集中營的資料。

關恆表示，他在過去對新疆一無所知，而這份報導引起他的興趣，哪怕知道風險極大，仍決定再次前往新疆。關恆表示，他放棄顯眼的專業拍攝器材、選擇上網租借1台長焦DV攝影機，並花了3天的時間，按照那份衛星地圖的標註地點，偷偷前往散落新疆各地的集中營，並在安全距離外進行拍攝，事後他將拍攝這些畫面的SD卡藏進車內角落，再將另1張無關緊要的空卡插回攝影機，成功躲過武警盤查後離開新疆。

深知中國政府施壓手段的關恆，為了讓這些他冒死拍下的影像不被銷毀、發送到全世界，開始進行1場驚心動魄的逃亡行動，他先是在從中國廣東省深圳市前往香港，再搭機一路飛往對中國免簽的友邦厄瓜多、巴哈馬，並獨自駕駛1艘小船在海上漂泊近1天後，終於登陸美國佛羅里達。關恆為避免自己逃亡過程遭遇不測，事前在將影片上傳至Youtube頻道，並在2021年10月5日正式公開影片，引起全球各國媒體報導與引用。

然而，成功以第一手資料證實中國政府侵犯人權、用鐵證打臉中國政府聲稱「再教育營已關閉」的謊言的關恆，事後卻遭到一連串惡意打壓報復，關恆的社群平台充斥大批網軍暴力攻擊，導致他陷入嚴重抑鬱，選擇切斷與外界聯繫自保；而他在中國境內的家人與親朋好友，至今也不斷被中國公安騷擾與威脅。今年8月，美國ICE突襲關恆在紐約州的租屋處，並「非法入境美國」為由將他逮捕入獄，面臨被遣返回中國德巨大風險。

關恆被捕且恐被遣返的消息一出，驚動各國人權組織與美國政要，當年啟發他前往新疆、曾在2021年榮獲普立茲獎的《BuzzFeed News》火速聯名寫陳情信，強調正因為有關恆提供的「地面實證（Ground Truth）」資料，填補了他們衛星影像分析不足，幫助他們揭露中國政府興建集中營、進行種族滅絕的事實。中國人權（HRIC）執行董事也指出，有鑑於關恆給帶給全世界的影響，他若被遣返恐被面臨非常嚴厲的刑罰。

另據關恆的律師透露，法官以管轄權問題為由，拒絕關恆的保釋申請。民主黨議員麥高文（Jim McGovern）受訪表示，他已在12日寫信給美國公民及移民服務局（USCIS）的局長艾德洛（Joseph Edlow），希望他能支持關恆申請的政治庇護。

Guan Heng put himself at risk to document concentration camps in Xinjiang, part of the CCP’s genocide against Uyghurs. Now in the United States, he faces deportation to China, where he would likely be persecuted. He should be given every opportunity to stay in a place of refuge. https://t.co/98aYRUVMEp — Tom Lantos Human Rights Commission （@TLHumanRights） December 12, 2025

A Chinese citizen who fled after gathering evidence of alleged human-rights violations against the nation’s Uyghur population is at risk of being returned there after being detained by U.S. Immigration and Customs Enforcement, his supporters said.https://t.co/NNPnzxFVab — Jonathan Cheng （@JChengWSJ） December 13, 2025

