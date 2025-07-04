英媒驚爆》強摘維族器官？新疆移植醫院擴增至9家

英國電訊報報導，中國新疆維吾爾自治區計畫在2030年前新建6個醫療中心，使當地這類中心總數達到9個，恐將導致中國對維吾爾人強摘器官的設施數量增加3倍。圖為台灣法輪功學員2019年7月在台北抗議中共強摘器官。（歐新社檔案照）

2025/07/04 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國「每日電訊報」三日報導，據稱中國將把用於強制摘取被拘留維吾爾人器官的設施的數量增加兩倍，專家警告此舉可能涉及北京當局對維吾爾族的迫害，一方面透過對遭關押的維族人強摘器官來斂財，另一方面又能達到對維吾爾族進行種族滅絕的目的。

新疆衛健委將新設6家移植醫院

報導中指出，據報新疆維吾爾自治區衛生健康委員會打算在在二○三○年以前，新設六家新的醫療中心，使該地區的摘取器官醫療中心總數達到九家；而新疆衛健委在去年十二月三日發布的二○二四年到二○三○年的「人體器官移植醫院設置規劃」通知中說，今後規劃要在該區各地增設負責心肺肝腎等各器官的移植醫院。

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儘管新疆衛健委去年底就披露要增設器官移植醫院，但總部位於澳洲的人權慈善機構「終止中國濫用器官移植」（End Transplant Abuse in China, ETAC）日前才公布相關計畫。中國雖有自願器官捐獻計劃，但ETAC諮議會主席羅傑斯告訴每日電訊報，許多情況下的器官是被強摘的，包括違背健康囚犯的意願與任之枉死。

人權團體指控維族人遭強摘器官

今年稍早的估計顯示，至少有五十萬維族人被關在監獄或拘留中心。維族人遭中國政府迫害數十年，包括大規模拘留與強迫絕育；職是之故，在新疆大增器官移植中心不免令人擔心，恐導致更多維族人被強摘器官。

相較於中國其他省份，新疆人口稀少僅二六○○萬人，少數幾家器官移植醫療中心應已足矣，畢竟人口多達三九○○萬的貴州，全省也只有三個器官移植機構；此外，人口不多的新疆器官捐贈率也低，僅○．六九，遠低於全中國平均的四．六，照理更無增設的必要。

但新疆衛健委去年底的通知中給出的解釋是，現有的器官移植醫院均位於首府烏魯木齊，為解決器官移植資源不足、相關醫療機構分布不均與滿足患者就醫需求，有必要在南疆、北疆、東疆增設移植機構。

加拿大人權律師暨維吾爾維權項目法律顧問馬塔斯指出，在中國新疆的監獄環境中，知情、自願同意等概念毫無意義；有鑑於當局的系統性壓迫，任何聲稱自願捐器官的說法，皆應受到極大質疑。

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