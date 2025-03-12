曾為維吾爾人發聲遭炎上！ 聲優森久保祥太郎被迫退出中國手遊《原神》配音
中國手遊《原神》日服官方最新公告指出，原本參與《原神》角色配音的日本聲優森久保祥太郎，因發生「種種原因」，遊戲方被迫將他退出配音行列。（圖擷取自@Genshin_7、@oricon_anime_ 社群平台「X」，本報合成）
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莊文仁／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕眾所皆知，所有中國遊戲開發商推出的遊戲，不僅遊戲內部會建立「中國言論審查」機制，甚至參與遊戲製作的工作人員，也會遭暗中監視，避免他們發布任何不利或汙辱中共當局的言論。今（12）日傳出，原為中國手遊《原神》配音的日本聲優森久保祥太郎，疑似曾為新疆維吾爾人發聲，遭強制辭演。
綜合日媒報導，由中國遊戲開發商米哈遊推出的人氣手遊《原神》，其日服官方社群平台「X」（原推特）在今日中午發表一項最新公告，指出原本參與《原神》角色配音的日本聲優森久保祥太郎，因為發生了「種種原因」（諸般の事情により），所以遊戲方被迫將他退出配音行列，造成各位玩家與相關合作方不便，敬請見諒。
消息一出，立即在日本各界掀起嘩然，除有不少玩家表示「太過突然」，也有森久保祥太郎的粉絲發揮柯南精神，指出或許與他去年8月參加的一個朗讀劇工作有關。據悉，該朗讀劇主題名為《冒著生命危險的證言》（命がけの証言），內容詳細描述中共如何以各種喪心病狂的酷刑，迫害新疆維吾爾人、意圖讓他們徹底種族滅絕。
事實上，這並非首次出現日本聲優涉及中國政治敏感議題，被惡意針對的情況。2019年香港反送中運動期間，資深聲優朴璐美因點讚一篇反送中貼文，遭中國手遊《陰陽師》強制替換角色配音；2021年聲優茅野愛衣在YouTube影片提到，她近期前往日本靖國神社參拜，被大批中國小粉紅出征圍剿、恐嚇她必須以自殺為「辱華」行為謝罪。
これのせい？— テルサト （@laigeorge89） March 12, 2025
悲しいね pic.twitter.com/THqv2O5kON
森久保祥太郎「原神」降板へ— ORICON NEWS【アニメ】 （@oricon_anime_） March 12, 2025
公式が発表・謝罪 10月にイファ役で出演発表
▼理由は「諸般の事情により、やむを得ず」https://t.co/n4cCjV7VlA
▷森久保さん pic.twitter.com/cW727Q7Twa
もしも本当に森久保さんの降板が朗読劇のコレだったとしたら、どう足掻いても原神は自国からの命令には逆らえないということか………— ｰBSGｰ （@Blue_Sky_Gamer） March 12, 2025
キャラの衣装変更がリリース後にあったくらいだしね https://t.co/mQweLisCCW pic.twitter.com/HnN99RbPiL
（´・ω・`）森久保さん含め、この朗読劇に出演してる人全員、中国当局からマークされてるらしいね pic.twitter.com/hV4vdZnIPn— タカ坊 （@takabou_gk） March 12, 2025
有聲優粉絲發揮柯南精神，指出他去年8月曾參加一個朗讀劇活動《冒著生命危險的證言》，內容細描中共當局如何迫害新疆維吾爾人、意圖讓他們徹底種族滅絕。（圖擷取自@takabou_gk 社群平台「X」，本報合成）