曾為維吾爾人發聲遭炎上！ 聲優森久保祥太郎被迫退出中國手遊《原神》配音

中國手遊《原神》日服官方最新公告指出，原本參與《原神》角色配音的日本聲優森久保祥太郎，因發生「種種原因」，遊戲方被迫將他退出配音行列。（圖擷取自@Genshin_7、@oricon_anime_ 社群平台「X」，本報合成）

2025/03/12 14:20

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莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕眾所皆知，所有中國遊戲開發商推出的遊戲，不僅遊戲內部會建立「中國言論審查」機制，甚至參與遊戲製作的工作人員，也會遭暗中監視，避免他們發布任何不利或汙辱中共當局的言論。今（12）日傳出，原為中國手遊《原神》配音的日本聲優森久保祥太郎，疑似曾為新疆維吾爾人發聲，遭強制辭演。

綜合日媒報導，由中國遊戲開發商米哈遊推出的人氣手遊《原神》，其日服官方社群平台「X」（原推特）在今日中午發表一項最新公告，指出原本參與《原神》角色配音的日本聲優森久保祥太郎，因為發生了「種種原因」（諸般の事情により），所以遊戲方被迫將他退出配音行列，造成各位玩家與相關合作方不便，敬請見諒。

消息一出，立即在日本各界掀起嘩然，除有不少玩家表示「太過突然」，也有森久保祥太郎的粉絲發揮柯南精神，指出或許與他去年8月參加的一個朗讀劇工作有關。據悉，該朗讀劇主題名為《冒著生命危險的證言》（命がけの証言），內容詳細描述中共如何以各種喪心病狂的酷刑，迫害新疆維吾爾人、意圖讓他們徹底種族滅絕。

事實上，這並非首次出現日本聲優涉及中國政治敏感議題，被惡意針對的情況。2019年香港反送中運動期間，資深聲優朴璐美因點讚一篇反送中貼文，遭中國手遊《陰陽師》強制替換角色配音；2021年聲優茅野愛衣在YouTube影片提到，她近期前往日本靖國神社參拜，被大批中國小粉紅出征圍剿、恐嚇她必須以自殺為「辱華」行為謝罪。

有聲優粉絲發揮柯南精神，指出他去年8月曾參加一個朗讀劇活動《冒著生命危險的證言》，內容細描中共當局如何迫害新疆維吾爾人、意圖讓他們徹底種族滅絕。（圖擷取自@takabou_gk 社群平台「X」，本報合成）

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