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    用TikTok有差？ 美研究：每天3小時對「中國人權」印象變好

    美國一所研究機構發現，TikTok上批評中國的影片明顯比YouTube和Instagram少。（法新社）

    美國一所研究機構發現，TikTok上批評中國的影片明顯比YouTube和Instagram少。（法新社）

    2024/08/19 06:37

    首次上稿 08-18 23:08
    更新時間 08-19 06:37

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國羅格斯大學非營利機構「網路傳染研究所」（NCRI）近期一項新研究發現，中國字節跳動公司旗下熱門社群平台「TikTok」（抖音國際版），相比其他知名影音平台，更難找到譴責或負面描述中國侵犯人權的影片。另一項研究更發現，每天使用TikTok達3小時以上的用戶，對中國人權紀錄的看法明顯更正向。

    《彭博》指出，NCRI研究團隊在TikTok、美國Meta公司旗下Instagram和Alphamet公司旗下YouTube等影音平台創建廿四個新帳戶，希望了解美國青少年的使用體驗。他們在三大平台搜尋天安門、西藏、新疆、維吾爾族等關鍵字，並分別查看前300個列出的影片，每個影片都會由最多三名人員分類為親中、反中、中立或無關。不過，團隊強調，分類方式涉及主觀判斷，儘管他們努力降低偏見，但其中仍可能存在依據個人解釋不同而產生的差異。

    團隊分析發現，在搜尋有關中國侵犯人權行為的關鍵字時，TikTok的演算法顯示出較正面、中立或不相關內容的比例，高於另兩個平台，「反中」的內容也比另兩個平台要少。進一步來看，搜尋西藏、天安門時，TikTok列出的親中內容比例最高。例如，超過25％的「天安門」搜尋結果被認為親中，多為愛國歌曲、旅遊促銷或風景名勝，絲毫未提及1989年6月4日的天安門廣場大屠殺。相比之下，Instagram上只有約16％的搜尋結果親中，YouTube上只有約8％。

    在某些情況下，Instagram和YouTube的親中內容比例高於TikTok。例如，對於「維吾爾族」和「新疆」，YouTube上約50％的搜尋結果為正面內容，反而TikTok上不到25％。團隊認為，這些內容可能是由國家行為者或附屬於國家行為者的帳戶所上傳。

    NCRI主任兼科技長芬克斯坦（Joel Finkelstein）表示，TikTok與眾不同之處在於，有關中國侵犯人權的準確資訊在該平台上會被精準地排除。與該研究同時進行的另一項調查更發現，每天使用TikTok達3小時（含）以上的用戶，對中國人權紀錄的看法明顯比非用戶更正向。

    不過，TikTok發言人反駁上述研究成果，指該研究未經同儕審核，本身具有缺陷，目的是為了得出錯誤、預定的結論，不能反映真實用戶的體驗。NCRI研究團隊坦承，他們無法提供證明中國政府或TikTok員工故意操縱演算法的「確鑿證據」。

    事實上，美國國會一直強烈擔憂TikTok可被用於向年輕人為主的美國公民傳播親中訊息。聯邦調查局（FBI）局長瑞伊三月間在國會作證也警告，中國政府有能力影響TikTok，且極難被察覺。美國總統拜登今年稍早已簽署法令，要求字節跳動公司在明年1月19日前出售TikTok，否則就會在美國遭禁用。

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