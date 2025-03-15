又見行人地獄！高雄貨車衝上人行道 日籍女遊客遭撞飛重傷

日籍女遊客撐傘走在圓環的人行道上，遭貨車衝撞傷重送醫搶救。（民眾提供）

2025/03/15 20:07

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市前金區五福商圈圓環，今（15日）發生日籍女遊客（61歲）走在圓環人行道上，遭貨車撞飛重傷事故，女遊客當場失去意識，因頭手部受傷、肋骨骨折、胸腔內出血等，緊急送大同醫院搶救中。

據了解，遭撞重傷的日籍婦人與家人一同到台灣遊玩，今日下午4點多到五福商圈中央公園與大立百貨一帶，當時日籍婦人與家人走在中華三路和五福三路口圓環的人行道上，張男（73歲）駕駛1輛貨車突然衝向圓環的人行道，當時有其他路人發現連忙跳離，日籍婦人直接被撞飛到圓環的花圃內，貨車一路衝過路口，當下有員警在路口指揮交通，連忙要求張男下車。

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新興分局交通分隊指出，交通分隊員警今日下午4點多在前金區中華、五福路口執行交通疏導勤務，突見一輛自小客車沿中華三路北上車道行駛通過該路口時，突然偏右駛上人行道並撞上一名婦人。

現場員警立即通報救護人員到場，並對駕駛張男實施酒精測試，經測試並無酒精反應，初步瞭解張男表示因行經路口時，見路口有警察指揮交通，一時緊張不明原因偏右駛上人行道；目前受傷女子已送往醫院治療，肇事原因警方調查釐清中。

貨車肇事後停於中央公園路旁。（民眾提供）

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