人民是頭家台中宣講 賴清德痛斥國民黨「對得起廣大的台灣人民嗎」

總統賴清德透過影片，擔綱「人民是頭家」宣講壓軸。（記者黃旭磊攝）

2025/03/15 19:45

〔記者黃旭磊／台中報導〕民進黨「人民是頭家」宣講，首場今天下午在南屯區水安宮舉行，總統賴清德壓軸登場，透過影片宣講，強調「經國先生守護過台灣，國民黨不但不反共，而且親共」，並說「每次中國對台灣進行威脅時，國民黨的人都不斷批判政府，國民黨對得起經國先生嗎，對得起廣大的台灣人民嗎。」

全國首場「人民是頭家」宣講在今晚行政院長卓榮泰致詞後，主持人民進黨發言人卓冠廷、立委林楚茵突然宣布有末棒「神預言」嘉賓壓軸，在場民眾見賴清德出現在畫面，響起掌聲驚呼連連，並在晚間6時半宣講後，民眾高喊「人民是頭家、台灣要團結、台灣加油」，要一起做賴清德的後盾。

請繼續往下閱讀...

賴清德說，經國先生守護過台灣，知道反攻無望，因此推出十大建設，晉用大量台籍人士，並說出在台灣住了40幾年當然是台灣人，他是走落地深根這條路，放棄了落地歸根，在看看現在國民黨不思如何落實蔣經國先生路線，卻反其道而行，不但不反共而且親共。

賴清德表示，國民黨嘴巴說要守護中華民國，一方面反對軍購案，杯葛國防支出，完全無視習近平已經再次定調，所謂九二共識就是一國兩治，沒有中華民國存在空間，完全不理會台灣社會會遭受多大衝擊，沒有台灣問題，只有中國問題。

賴清德說，每次中國對台灣進行威脅時，國民黨的人都不斷批判政府，批判台灣挑釁中國，國民黨對得起經國先生嗎，對得起生養他們這塊土地嗎，對得起廣大的台灣人民嗎。

賴清德強調，（國民黨）他們仍然緊抱新店羅家、台中顏家、雲林張家與花蓮傅家，國民黨提名的區域立委候選人，充斥有性騷擾被判刑確定，有被控竊佔國土，被控詐領健保費，還有炒股入獄這些人，國民黨仍然緊抱著牛鬼蛇神。

賴清德說，這種狀況下，國民黨為取得政權不擇手段，現在又扭曲造謠抹黑攻擊方式，從「Linbay好油」看出，國民黨網軍養在中央黨部，創造假消息，攻擊政府就是國民黨作法。而台灣每一次大選，中國一定介入，希望能夠扶持親中政權，因為用買的、用騙的比用搶的容易，這次更加嚴重，這次親中勢力復辟，等於是黑金王朝班師回朝。

「人民是頭家」政策宣講會15日登場，首場開講從台中市出發，行政院長卓榮泰上台宣講，將現場氣氛拉到最高點！（記者廖耀東攝）

「人民是頭家」政策宣講會15日登場，首場開講從台中市出發，行政院長卓榮泰上台宣講時，將現場氣氛拉到最高點！（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法