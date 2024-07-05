為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

拒絕改革！聯合國審查中國人權 西方建議全遭無視

中國大使陳旭4日強調，中方拒絕「出於政治動機，且基於虛假消息、意識形態偏見或干涉中國傳統主權」的建議。（歐新社資料照）

中國大使陳旭4日強調，中方拒絕「出於政治動機，且基於虛假消息、意識形態偏見或干涉中國傳統主權」的建議。（歐新社資料照）

2024/07/05 09:00

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國4日拒絕接受西方國家所提出的人權改革建議，包括賦予香港和新疆維吾爾人更多自由的呼籲。與此同時，中方不斷透過政治力和外交手段，試圖在聯合國（UN）會議上為其人權紀錄辯護。

據《路透》報導，聯合國人權理事會（UNHRC）4日在瑞士日內瓦（Geneva）召開會議，促使對中國人權紀錄的普遍定期審議（UPR）程序告一段落。

聯合國2022年在一份報告指出，中國在新疆拘留維吾爾人和其他穆斯林，可能構成「危害人類罪」（Crimes Against Humanity，反人類罪）。中方否認有任何侵犯人權行為，並在人權紀錄審查過程中激烈辯護。

中國駐日內瓦辦事處大使陳旭4日在會議中強調，中國正逐日達成人權進步與發展。陳旭稱中國拒絕「出於政治動機，且基於虛假消息、意識形態偏見或干涉中國傳統主權」的建議；他並譴責試圖「抹黑和攻擊」中國的行為。

聯合國人權理事會主席茲尼貝爾（Omar Zniber）表示，在聯合國審查過程中，中國收到了超過400項改革建議，並「接受其中近7成建議」。

然而批評者表示，「接受近7成建議」無疑是中方誤導視聽的結果。

1名西方外交官指控中國「暗動手腳」，試圖以政治力平息各方批評。《路透》早前的報導則披露，中國積極遊說非西方國家，鼓勵提出「建設性建議」，實則要求它們讚揚中國的人權紀錄。

英國駐日內瓦辦事處大使曼利（Simon Manley）向人權理事會痛陳，中國拒絕英方每一項建議，包括停止迫害維吾爾人、廢除香港國安法等呼籲；美國駐人權理事會大使泰勒（Michele Taylor）也對中國拒絕採取任何行動表達失望。

俄羅斯和甘比亞大使則給予中國讚賞。

針對中國的聯合國審查並非特例，所有國家每隔一段時間都會在人權理事會經歷這項程序。人權理事會是聯合國專責人權事務的主要政府間機構。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中國壓迫新疆 人權專家：已符合反人類罪行
2018/07/27 09:48

中國壓迫新疆 人權專家：已符合反人類罪行
人權報告揭新疆種族滅絕 布林肯︰中國犯反人類罪
2024/04/23 11:34

人權報告揭新疆種族滅絕 布林肯︰中國犯反人類罪

40年三重名宅領導品牌 寶石建設再推鉅鑄
新疆報告發布近2年無下文 人權團體促聯合國勿縱中國
2024/06/21 15:42

新疆報告發布近2年無下文 人權團體促聯合國勿縱中國
全球55起衝突！聯合國官員憂以哈戰火蔓延 再批中國侵犯人權
2024/03/04 19:24

全球55起衝突！聯合國官員憂以哈戰火蔓延 再批中國侵犯人權

著名中醫師指點 翁家明打通任督脈全靠這關鍵
國際今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播