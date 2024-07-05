拒絕改革！聯合國審查中國人權 西方建議全遭無視

中國大使陳旭4日強調，中方拒絕「出於政治動機，且基於虛假消息、意識形態偏見或干涉中國傳統主權」的建議。（歐新社資料照）

2024/07/05 09:00

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國4日拒絕接受西方國家所提出的人權改革建議，包括賦予香港和新疆維吾爾人更多自由的呼籲。與此同時，中方不斷透過政治力和外交手段，試圖在聯合國（UN）會議上為其人權紀錄辯護。

據《路透》報導，聯合國人權理事會（UNHRC）4日在瑞士日內瓦（Geneva）召開會議，促使對中國人權紀錄的普遍定期審議（UPR）程序告一段落。

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聯合國2022年在一份報告指出，中國在新疆拘留維吾爾人和其他穆斯林，可能構成「危害人類罪」（Crimes Against Humanity，反人類罪）。中方否認有任何侵犯人權行為，並在人權紀錄審查過程中激烈辯護。

中國駐日內瓦辦事處大使陳旭4日在會議中強調，中國正逐日達成人權進步與發展。陳旭稱中國拒絕「出於政治動機，且基於虛假消息、意識形態偏見或干涉中國傳統主權」的建議；他並譴責試圖「抹黑和攻擊」中國的行為。

聯合國人權理事會主席茲尼貝爾（Omar Zniber）表示，在聯合國審查過程中，中國收到了超過400項改革建議，並「接受其中近7成建議」。

然而批評者表示，「接受近7成建議」無疑是中方誤導視聽的結果。

1名西方外交官指控中國「暗動手腳」，試圖以政治力平息各方批評。《路透》早前的報導則披露，中國積極遊說非西方國家，鼓勵提出「建設性建議」，實則要求它們讚揚中國的人權紀錄。

英國駐日內瓦辦事處大使曼利（Simon Manley）向人權理事會痛陳，中國拒絕英方每一項建議，包括停止迫害維吾爾人、廢除香港國安法等呼籲；美國駐人權理事會大使泰勒（Michele Taylor）也對中國拒絕採取任何行動表達失望。

俄羅斯和甘比亞大使則給予中國讚賞。

針對中國的聯合國審查並非特例，所有國家每隔一段時間都會在人權理事會經歷這項程序。人權理事會是聯合國專責人權事務的主要政府間機構。

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