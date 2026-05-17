驚見蜥蜴人、螳螂人！美前國防顧問：從UFO尋獲4種外星人屍體

UFO示意圖。（取自免費圖庫Pixabay）

美國一名曾受中央情報局（CIA）資助的前政府研究員近日在節目中披露，美國政府已從墜毀的「不明飛行物」（UFO）殘骸中，回收了至少四種不同外星生命體的遺骸。

綜合外媒報導，現年89歲、畢業於史丹佛大學的量子物理學家普特霍夫（Dr. Hal Puthoff）博士，曾擔任美國國防部「先進航空武器系統應用項目」（AAWSAP）顧問，日前與紀錄片導演法拉（Dan Farrah）參加知名Podcast節目《The Diary of a CEO》時透露，根據參與回收行動的人員所述，美國已取得至少四種截然不同的外星生命。普特霍夫坦言自己雖未親眼目睹，但他表示相信這些消息來源的真實性。

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普特霍夫的長期合作夥伴、前AAWSAP同事戴維斯（Eric Davis）博士，曾在2025年的一場多位美國國會議員出席的「不明異常現象」披露基金會會議上指出，從UFO殘骸中發現的四種生物分別為「北歐人」（Nordics）、「灰人」（Grays）、「昆蟲人」（螳螂人）（Insectoids）及「爬蟲人」（蜥蜴人）（Reptilians）。

戴維斯依據情報報告說明，北歐人皮膚蒼白、身材高挑約有183公分，極像地球上的北歐人，若非發現於UFO殘骸，恐能混入人群而不被察覺；爬蟲人與北歐人一樣身材高大，有條尾巴與鱗片狀皮膚，外形酷似蜥蜴，可以直立行走；灰人體型矮小、無毛且擁有巨大的眼睛；昆蟲人型則因神似螳螂而被部分學家稱為「螳螂人」（Mantids）。戴維斯指出，這四種外星生命皆具備雙手雙腳的類人類外觀。

紀錄片導演法拉亦在節目中透露，他曾私下與參與回收項目的內部人員接觸，但對方因安全顧慮拒絕公開受訪，甚至有潛在受訪者在臨前退縮，並傳訊息表示「若參與訪談，等同於放棄生命」。

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