美籍網紅強闖「Panchi」所在日本猴山 網怒轟：應終身禁入境

在全球爆紅的日本孤兒小獼猴「Panchi」，其生活園區今（17）日上午驚傳被不明人士強行闖入。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

日本孤兒小獼猴「Panchi」（パンチ，又名Punch）因出生被生母棄養，將玩偶當成唯一依靠，惹人憐愛的萌樣與身世不僅讓牠紅遍全球，也讓牠居住的千葉縣市川動植物園湧入大批朝聖遊客。然而，今（17）日傳出有不明人士穿上詭異玩偶裝，強行闖入Panchi所在猴山，導致猴群嚇得四處竄逃。

綜合日媒報導，這起離奇事件發生在今日上午10點50分左右，許多正在參觀市川市動植物園的遊客，目睹一名身穿藍色西裝、戴著展現詭異黃色笑臉頭套的不明人士，擅自翻越柵欄後跳入Panchi與其他猴子生活的園區，導致現場一陣騷動，不僅大批遊客急忙通報飼育員，猴群也因陌生入侵者嚇得吱吱大叫、急忙跑上石山避難。

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根據遊客在社群發布的多支影片顯示，這名不明人士不顧自身安危，在眾目睽睽下跳到離地約2層樓高的獼猴生活園區，同行者則拿著拍攝器材記錄全程。飼育員見狀，除了迅速上前制伏入侵者與同夥，隨後將2人交由警方處理。園區對動物與設施的安全進行確認作業，同時緊急關閉部分參觀區域、取消園區活動，並加強現場警戒。

園方負責人表示，在此之前從未發生過類似情況，對此感到相當震驚與困惑，也請求警方對入侵者採取嚴厲懲戒，並指出明（18）日正值休園日，將會盡快對之後的營運方針進行重新安排，並研議應對措施。另據市川警察署初步調查，入侵的2人皆是20多歲的美國籍人士，目前已被警方以涉嫌暴力恐嚇妨礙營業罪逮捕。

這起脫序事件在全球社群掀起高度討論，並引發日本與各國網友強烈譴責，另有不少人挖出入侵者身穿的詭異人偶裝，來自網紅「迷因幣」（Memecoin）團隊，疑似團員或粉絲為宣傳活動而犯下這起案件。對此，「迷因幣」透過X平台發文強調，請所有人務必尊重當地法律，不要造成自身、他人或任何動物陷入危險。

「迷因幣」聲稱，願意向市川市動植物園捐出100萬日圓（約新台幣20萬元），用於改善猴子園區的圍欄，以及贈送一隻全新的玩偶陪伴Panchi。然而，多數網友並不買單「迷因幣」的說詞，質疑他們試圖用錢掩蓋嚴重的犯罪行為，也希望日本警方給予入侵者應有的懲罰，同時希望他們能被永久禁止入境日本。

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猴山

Gmemecoin,



We’re aware of the stunt that took place early this morning, when one of our community members entered the Punch enclosure at Ichikawa Zoo in Tokyo dressed in our mascot costume and carrying a teddy bear version of himself.



First and foremost, we are endlessly… https://t.co/xfLMthSuZ5 — Memecoin （@thememecoincult） May 17, 2026

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