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    首頁 > 國際

    美籍網紅強闖「Panchi」所在日本猴山 網怒轟：應終身禁入境

    2026/05/17 21:12 即時新聞／綜合報導
    在全球爆紅的日本孤兒小獼猴「Panchi」，其生活園區今（17）日上午驚傳被不明人士強行闖入。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    在全球爆紅的日本孤兒小獼猴「Panchi」，其生活園區今（17）日上午驚傳被不明人士強行闖入。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

    日本孤兒小獼猴「Panchi」（パンチ，又名Punch）因出生被生母棄養，將玩偶當成唯一依靠，惹人憐愛的萌樣與身世不僅讓牠紅遍全球，也讓牠居住的千葉縣市川動植物園湧入大批朝聖遊客。然而，今（17）日傳出有不明人士穿上詭異玩偶裝，強行闖入Panchi所在猴山，導致猴群嚇得四處竄逃。

    綜合日媒報導，這起離奇事件發生在今日上午10點50分左右，許多正在參觀市川市動植物園的遊客，目睹一名身穿藍色西裝、戴著展現詭異黃色笑臉頭套的不明人士，擅自翻越柵欄後跳入Panchi與其他猴子生活的園區，導致現場一陣騷動，不僅大批遊客急忙通報飼育員，猴群也因陌生入侵者嚇得吱吱大叫、急忙跑上石山避難。

    根據遊客在社群發布的多支影片顯示，這名不明人士不顧自身安危，在眾目睽睽下跳到離地約2層樓高的獼猴生活園區，同行者則拿著拍攝器材記錄全程。飼育員見狀，除了迅速上前制伏入侵者與同夥，隨後將2人交由警方處理。園區對動物與設施的安全進行確認作業，同時緊急關閉部分參觀區域、取消園區活動，並加強現場警戒。

    園方負責人表示，在此之前從未發生過類似情況，對此感到相當震驚與困惑，也請求警方對入侵者採取嚴厲懲戒，並指出明（18）日正值休園日，將會盡快對之後的營運方針進行重新安排，並研議應對措施。另據市川警察署初步調查，入侵的2人皆是20多歲的美國籍人士，目前已被警方以涉嫌暴力恐嚇妨礙營業罪逮捕。

    這起脫序事件在全球社群掀起高度討論，並引發日本與各國網友強烈譴責，另有不少人挖出入侵者身穿的詭異人偶裝，來自網紅「迷因幣」（Memecoin）團隊，疑似團員或粉絲為宣傳活動而犯下這起案件。對此，「迷因幣」透過X平台發文強調，請所有人務必尊重當地法律，不要造成自身、他人或任何動物陷入危險。

    「迷因幣」聲稱，願意向市川市動植物園捐出100萬日圓（約新台幣20萬元），用於改善猴子園區的圍欄，以及贈送一隻全新的玩偶陪伴Panchi。然而，多數網友並不買單「迷因幣」的說詞，質疑他們試圖用錢掩蓋嚴重的犯罪行為，也希望日本警方給予入侵者應有的懲罰，同時希望他們能被永久禁止入境日本。

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    猴山

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