川普二度關切黎智英案情 女兒黎采致謝

美國總統川普日前與中國國家主席會面時，曾關切香港壹傳媒集團創辦人黎智英（見圖）的案情。（路透）

美國總統川普日前與中國國家主席習近平會面時，曾當面關切香港壹傳媒集團創辦人黎智英遭關押的議題。黎智英的女兒黎采近期透過美國媒體公開表達對川普的感謝，她強調，這已是川普第二次向習近平提及她父親，她與家人都非常感激。

《國會山莊報》（The Hill）報導，黎采向媒體表示，雖然她與家人不清楚川普與習近平的談話詳情，但她想特別強調「我與我們家人對川普總統與美國政府無比感激」。

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黎采說，川普是個言出必行的人，「這是第2次他直接對習主席提起我父親的案子，你知道，這真的是......他展現了營救我父親的堅定承諾，我們全家真的感激不盡，對這件事感激不盡。」

黎智英從2020年起遭到中共關押，今年2月香港法院裁定他違反港區國安法，重判他20年徒刑。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）事後批評，香港法院的判決不僅不公，且「悲劇性」。

川普訪問中國前，民主黨與共和黨議員都呼籲他向習近平施壓，川普回應說，他會與習近平談談黎智英以及「錫安教會」主任牧師金明日的案子。

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