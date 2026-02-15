「緊抱布偶」趴趴走！日本動物園揭小猴悲傷身世...惹哭全網

「緊抱布偶」趴趴走！日本動物園揭小猴悲傷身世...惹哭全網2026/02/15 22:50 即時新聞／綜合報導
住在日本千葉市市川市動植物園、總是與玩偶形影不離的小猴子「Panchi」（パンチ），近期在社群媒體成為熱門話題。（圖擷取自@ichikawa_zoo 社群平台「X」）
位於日本千葉縣市川市的「市川市動植物園」，近期因為一隻僅7個月大、總是緊緊抱著「絨毛娃娃」趴趴走的可愛小猴子，成為社群網路熱門話題。不過園方事後透露，儘管網路流傳的相關畫面相當療癒，然而這隻小猴子的這番舉動，其實源自一段令人鼻酸的悲傷身世，讓不少網友心疼不已，開始紛紛為牠加油打氣。
根據市川市動植物園介紹，近期在網路爆紅的小猴子名為「Panchi」（パンチ），牠在去年7月26日誕生在園區，然而猴媽媽疑似因為首次生產，直接棄養Panchi。園方回憶，Panchi出生時正逢炎熱夏季，飼育員協助將出生不久的Panchi移至陰涼處，結果猴媽媽始終沒有任何反應，推測Panchi遭到棄養，於是開始改用人工方式餵養牠。
經過飼育員的細心照養，Panchi成長得相當健康，同時為了避免牠過於親近人類，在牠成長過程中，飼育員不斷調整牠與猴群集體生活的「猴山」之間的距離。另外，由於猴子出生後都會緊緊黏著母親生活，一旦被遺棄就容易陷入不安，因此園方準備了能讓Panchi抓握的玩偶，而最受到Panchi喜愛的，是一個與其身型接近的紅毛猩猩玩偶。
園方透露，他們已從上月開始安排讓Panchi慢慢回歸猴群，不過牠仍會緊緊抱著玩偶一起行動，奇特行動格外引人關注，事後有遊客拍下牠的照片與影片，並在上傳到社群網路後迅速爆紅。收到不少人詢問Panchi罕見舉動的園方，5日首次公開Panchi依偎在玩偶身邊的照片，同時介紹牠的成長故事，也請所有遊客一起溫暖地守護牠的成長。
這段溫暖又心酸的故事，獲得眾人熱烈迴響，目前有不少到訪遊客會分享造訪Panchi的最新生活動態。另外，園方觀察到Panchi逐漸與猴群有互動，像是幫忙理毛、逗弄其他猴子，雖然仍有被責備刁難的時候，但這些都是Panchi學習如何與猴群生活的必經之路。
～お知らせ～— 市川市動植物園（公式） （@ichikawa_zoo） February 5, 2026
現在、サル山の中にぬいぐるみを持った子ザルがいます。
2025年7月26日に生まれ、放置されていたところから人工哺育で育ち、今年の1月19日から群れで過ごしています。
名前は「パンチ」という男の子です！
パンチの成長を暖かく見守ってください！#市川市動植物園 #ニホンザル#パンチ pic.twitter.com/jNpFSH0LOV
人工哺育から群れに戻った子ザルの「パンチ」????— 市川市動植物園（公式） （@ichikawa_zoo） February 6, 2026
X上にも応援コミュニティができたそうです
本日コミュニティの皆様からあたたかい御寄附をいただきました❣
大切に活用させていただきます。#がんばれパンチ
↑このハッシュタグを付けてみんなの応援をパンチに届けよう！#市川市動植物園#ニホンザル pic.twitter.com/xk1gsLr0pb
本日ご来園された皆様に心より御礼を申し上げます。— 市川市動植物園（公式） （@ichikawa_zoo） February 15, 2026
スタッフ一同これまで経験したことのない想定外の賑わいに大変驚いています。
ゲート通過に時間を要し大変申し訳ありませんでした。
来週の三連休に向け、快適に楽しんでいただけるよう
準備を進めてまいります。#市川市動植物園#がんばれパンチ pic.twitter.com/PDCTM9sbI6
パンチは少しずつ群れのサル達との交流を深めています！— 市川市動植物園（公式） （@ichikawa_zoo） February 6, 2026
毛づくろいされたり、ちょっかいをかけてみたり、怒られたりと毎日色んな経験をして、サルとして群れで暮らすための生き方を日々学んでいます！#市川市動植物園#ニホンザル#パンチ #がんばれパンチ#市川ファン pic.twitter.com/Ds0NT7FKFg
パンチに会ってきました— たつご （@ta_tsu_go） February 7, 2026
人工保育のパンチ
群れに入れるよう頑張ってた！
相棒がいれば怖くないね☺️#がんばれパンチ#市川市動植物園 pic.twitter.com/JRpPBziLiS
育児放棄は動物界でもあるんだね…— ???????????????????????????????? ✴︎ （@hirokin0966） February 15, 2026
ぬいぐるみを握るその手が、いつか仲間の手を掴めますように…
母のぬくもりを知らずに生まれた小さな命が、たった一つのぬいぐるみを胸に、群れへ帰ろうとしている。
何があった？
市川市動植物園のニホンザル「パンチ」（生後6カ月・オス）
↓… pic.twitter.com/8zfc2Os0Tq
他のお猿さん達が騒ぎ始めて怖くなって、オランママと一緒に穴に逃げ込もうとするパンチ君…何とかオランママも中に入れてあげようと懸命に引っ張る姿が健気????#市川市動植物園 #がんばれパンチ pic.twitter.com/8dW3o8oIAH— まーーらぶ （@MaAlov2） February 14, 2026
オランかあさんを引きずっていくパンチ。そして放置される謎の哀愁がただようオランかあさんが面白かったです????#がんばれパンチ #市川市動植物園 #ニホンザル pic.twitter.com/MtGPPzk7Ey— 池ぽん（´･ω･｀） （@ikepon_zoophoto） February 12, 2026
パンチがいじめられたりしてないか心配だったけど、オラン母さんから離れて、他のお猿とコミュニケーションとれるようになってきてる????????— ㈱ゴン太 （@SbbFFBE2sVWOBjf） February 11, 2026
寂しい時はオラン母さんがいる☺️
????️2026.2.10#がんばれパンチ#ニホンザル #市川市動植物園 pic.twitter.com/elH6i9AVhB