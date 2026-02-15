為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    「緊抱布偶」趴趴走！日本動物園揭小猴悲傷身世...惹哭全網

    2026/02/15 22:50 即時新聞／綜合報導
    住在日本千葉市市川市動植物園、總是與玩偶形影不離的小猴子「Panchi」（パンチ），近期在社群媒體成為熱門話題。（圖擷取自@ichikawa_zoo 社群平台「X」）

    位於日本千葉縣市川市的「市川市動植物園」，近期因為一隻僅7個月大、總是緊緊抱著「絨毛娃娃」趴趴走的可愛小猴子，成為社群網路熱門話題。不過園方事後透露，儘管網路流傳的相關畫面相當療癒，然而這隻小猴子的這番舉動，其實源自一段令人鼻酸的悲傷身世，讓不少網友心疼不已，開始紛紛為牠加油打氣。

    根據市川市動植物園介紹，近期在網路爆紅的小猴子名為「Panchi」（パンチ），牠在去年7月26日誕生在園區，然而猴媽媽疑似因為首次生產，直接棄養Panchi。園方回憶，Panchi出生時正逢炎熱夏季，飼育員協助將出生不久的Panchi移至陰涼處，結果猴媽媽始終沒有任何反應，推測Panchi遭到棄養，於是開始改用人工方式餵養牠。

    經過飼育員的細心照養，Panchi成長得相當健康，同時為了避免牠過於親近人類，在牠成長過程中，飼育員不斷調整牠與猴群集體生活的「猴山」之間的距離。另外，由於猴子出生後都會緊緊黏著母親生活，一旦被遺棄就容易陷入不安，因此園方準備了能讓Panchi抓握的玩偶，而最受到Panchi喜愛的，是一個與其身型接近的紅毛猩猩玩偶。

    園方透露，他們已從上月開始安排讓Panchi慢慢回歸猴群，不過牠仍會緊緊抱著玩偶一起行動，奇特行動格外引人關注，事後有遊客拍下牠的照片與影片，並在上傳到社群網路後迅速爆紅。收到不少人詢問Panchi罕見舉動的園方，5日首次公開Panchi依偎在玩偶身邊的照片，同時介紹牠的成長故事，也請所有遊客一起溫暖地守護牠的成長。

    這段溫暖又心酸的故事，獲得眾人熱烈迴響，目前有不少到訪遊客會分享造訪Panchi的最新生活動態。另外，園方觀察到Panchi逐漸與猴群有互動，像是幫忙理毛、逗弄其他猴子，雖然仍有被責備刁難的時候，但這些都是Panchi學習如何與猴群生活的必經之路。

