中國壓迫新招 「護照陷阱」陷害海外維吾爾人

土耳其維吾爾族抗議中國政府壓迫維族人。（美聯社檔案照）

2025/08/06 21:28

〔編譯管淑平／綜合報導〕中國迫害少數族裔維吾爾族又有新伎倆。根據英國《電訊報》5日報導，中國政府透過刻意發出無效護照的「護照陷阱」，迫使海外維吾爾人返國。但是對維族人來說，返回中國往往意味著遭拘留、勞改，甚至面臨生命危險。

1998年起定居吉爾吉斯的歐布卡西姆（Obulqasim Isma’il），去年秋天向中國駐吉爾吉斯大使館申請換發護照，新護照上照片是他，但是名字變成Aisikaer Nuermaimaiti，出生日期登錄為1966年8月3日，而非正確的1973年3月16日。他向大使館人員指出資訊有誤，但是遭使館強硬要求他接受這本護照。他說，若要更正，「他們說我得到（中國新疆）的烏魯木齊提出申訴」。

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報導指出，據信中國大使館是針對旅居海外的公民，刻意發出個資不正確的旅行文件，使其面臨遭驅逐的風險。現年52歲的歐布卡西姆因為那本不正確的護照，被吉爾吉斯政府視為持有偽造護照，恐遭遣返回中國。他說：「如果我回去，我害怕他們會把我關起來。」

中國自2014年起，顯著升高對維族人的壓迫，除了任意監禁，也對海外維族人下手，向相關國家提供所謂的「逃犯線索」，使維族人喪失居留權遭遣返。不過逃犯的定義很主觀，中國就將政治異議人士、批評政府的維族和藏族人視為罪犯。

人權組織「保護衛士」跨國鎮壓事務負責人哈斯（Laura Harth）指出，歐布卡西姆案例的特殊之處在於，中國駐外使館形式上有發護照，但卻資料不正確，讓當事人陷入一連串簽證相關問題，導致面臨遣返，這種做法似乎是新的手法，讓中國可以聲稱一切合乎程序，留有否認空間。

歐布卡西姆並非異議人士，也非政治運動者，多年來在吉爾吉斯以廚師為業，並與當地女性結婚、生子。但是北京當局曾強迫他在中國的哥哥，設法勸他回國，「就待一、兩週」。專家說，他的維族身份就足以讓他成為中國政府的目標。維族權益倡議組織「野鴿子團體」（Wild Pigeon Collective）政府關係主任米爾薩普（Julie Millsap）說，「我們一再見到這種模式，不只在吉爾吉斯，也在所有被中國鎖定之人所在國家」。

歐布卡西姆已向聯合國申請庇護，正等待回應。他說，「我真的很害怕他們會半夜來，用黑布蒙住我的頭、上手銬，就押去機場送回中國」。

中國駐英國大使館回應指稱不知道此案；吉爾吉斯駐英國大使館以及中國駐吉爾吉斯大使館都未回應這篇報導。

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