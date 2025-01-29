為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    白宮發言人：電視與報紙信任度低 歡迎新媒體採訪

    2025/01/29 05:21

    〔中央社〕白宮發言人李威特今天宣布，民眾對傳統媒體信任度創新低，白宮即日起開放新媒體採訪，包括Podcast主持人、社群媒體網紅、內容創作者等，以符合數百萬年輕人接收新聞來源的趨勢。

    美國總統川普（Donald Trump）於1月20日上任後，李威特（Karoline Leavitt）今天首度開記者會表示，將川普的訊息傳遞到各個角落，是白宮新聞團隊的首要任務，而為了適應時下的媒體環境，即日起開放新媒體採訪白宮。

    現年27歲的李威特是白宮史上最年輕的新聞秘書。她說，數百萬美國人，尤其是年輕人，接收新聞的來源已經轉向，不再是傳統的電視媒體和報紙，而是透過Podcast、部落格、社群媒體及其他獨立平台。

    李威特說，白宮即日起開放新媒體申請參加記者會的採訪證，歡迎製作新聞內容的獨立記者、Podcast主持人、社群媒體網紅與內容創作者。

    她指出，川普政府會與所有媒體及在媒體上具有影響力的個人對話，而不僅僅是過去被允許出席白宮記者會的傳統媒體而已，根據蓋洛普（Gallup）的最新民調，「美國民眾對大眾媒體的信任已經降到歷史新低點」。

    李威特並批評許多傳統媒體對川普的報導充滿謊言，「我們不會接受」、而且會公開指正錯誤報導，「我會堅持真相，我也期望在座每一位都能做到這一點」。

    李威特說，川普上任後已召開數場記者會，在空軍一號也多次與記者對話，並接受福斯新聞網（Fox News）專訪，是美國史上最透明、最平易近人的總統。

    至於她未來多久會召開一次記者會，李威特重申川普與媒體互動的開放性，並說川普是白宮「最好的發言人」，不論川普或她都會盡可能與媒體互動。（編輯：洪(啟)原）1140129

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播