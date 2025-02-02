工頭為4500元殺人棄屍裁定收押 行兇過程、動機曝光

施姓工頭不滿被追討4500元工資，涉嫌殺人棄屍山谷，被橋頭地院裁定羈押禁見。 （記者鮑建信攝）

2025/02/02 02:38

〔記者鮑建信／高雄報導〕高市施姓工頭不滿方姓工人追討4500元工資，加上本身積欠工程款，意圖覬覦他身上金飾，涉嫌將方男踢下樓梯昏迷後拖上車，但開車途中見他清醒，再持水果刀猛刺頸部致死，並棄屍屏東旭海山谷，整個行兇過程和動機，均被檢警辦案人員掌握，同時聲請法院羈押禁見獲准。

辦案人員指出，今年1月27日小年夜當天，方姓工人在楠梓區找施姓工頭追討1天半工資共4500元，施某駕駛休旅車載他到鳳山曾一起工作的空屋談判時，見他身上有金項鍊和戒指，又想起本身積欠20餘萬元工程款，因要求借錢被拒，雙方發生衝突。

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施嫌因而心生不滿，於是趁方男自2樓下樓梯之際，自後方踢他跌落地面昏迷後，拖進休旅車左後座，載他回翠華路住處洗劫金飾，不料途經高市輔仁路，方男突然清醒，施乾脆一不作二不休，取出水果刀下車，爬進後座車門，涉嫌朝他頸部猛刺多刀致死。

施某抵達住處後，涉嫌取走方男全身金飾，並拿到左營區典當25萬元，再開車前往屏東滿州鄉，將屍體推落旭海山谷，同時丟棄兇刀。

由於方男家屬連絡不上方男，向轄區楠梓分局報案協尋，警方根據家屬提供施男個資及調閱沿路路口監視器，在南投草屯逮捕施嫌歸案後尋獲遺體，承辦檢察官楊翊妘和分局長陳奕良並親自到棄屍現場勘查。

檢方昨天會同法醫相驗後，方男頸部被刺5刀為致命傷，並認為施嫌觸犯強盜殺人罪，涉案情節重大，有逃亡、滅證之虞，深夜聲請法院羈押禁見獲准。據悉，施嫌應訊時認罪，並感到非常懊悔。

施嫌涉及殺人棄屍疑案，外界一度懷疑有共犯，案經檢警辦案人員調閱路口監視器畫面勘驗及擴大追查後，確認只有他犯案。

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