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    國道5號17時提前解除高乘載！週日收假車潮估20時前紓解

    國道北返車潮。（記者方賓照攝）

    國道北返車潮。（記者方賓照攝）

    2025/02/02 17:41

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今天是大年初五（2月2日）春節連假最後一天，高速公路局表示，國道5號北返車流已提前紓解，提前於下午5點解除高乘載管制，西部零星路段仍有車潮，不過預估晚間7、8點就會紓解。

    高速公路局科長張耿宗表示，國道5號北返車潮明顯，不過用路人配合提早出發，下午提前紓解車潮，原訂蘇澳至頭城北向各入口實施高乘載管制（含駕駛3人以上）到晚間6點，已提前1小時於下午5點解除。

    西部國道方面，張耿宗指出，初三、初四出現大範圍壅塞，今天則是零星路段車多雍塞，如國道1號竹北-湖口、國道3號新竹系統-寶山，預計傍晚過後就會紓解，其他路段車流大致正常。

    高公局國道路況預報員張譽耀則預估，國道各地車潮，預估最晚至7、8點紓解。

    回顧這次春節連假，張耿宗表示，返回工作地的車流，提早於初三、初四湧現，加上初五上路的用路人，也有分時段分流，讓車潮能夠提前紓解。本次連假北返高峰落在初四，累積73百萬車公里，初三68百萬車公里次之。

    國道5號北向車潮紓解，高速公路局表示，高乘載管制提前於下午5點解除。（圖取自高速公路局1968）

    國道5號北向車潮紓解，高速公路局表示，高乘載管制提前於下午5點解除。（圖取自高速公路局1968）

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