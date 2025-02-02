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    昨夜部分國道塞到凌晨！初五收假日6地雷路段一次看

    今天大年初五（2月2日）是春節連續假期最後一天，高速公路局整理各地國道疏導措施。（高速公路局提供）

    今天大年初五（2月2日）是春節連續假期最後一天，高速公路局整理各地國道疏導措施。（高速公路局提供）

    2025/02/02 08:50

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今天是大年初五（2月2日），春節連續假期最後一天。高速公路局表示，昨夜部分國道車流至凌晨2時陸續紓解，今天預估有6個國道路段壅塞，西部國道的北向用路人，建議南部地區於上午9時前出發，中部地區於中午12時前出發，國道5號北向用路人儘量於上午9時前出發。

    高速公路局預判，今天重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向大山-香山；國5北向宜蘭-坪林；國6西向舊正-霧峰系統等路段。預估今日交通量為120百萬車公里。目前全國道路況皆大致正常，截止上午7時，交通量為15.1百萬車公里。

    今天國道疏導措施，包括上午10時至晚間6時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；中午12時至午夜24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；下午1時至晚間6時國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制；單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費。

    高公局提醒，今天北部、東半部地區、恆春半島、中南部山區有局部短暫雨，駕駛人行車遇大雨時應開亮車頭大燈，並保持較長的跟車距離，小心駕駛並謹慎變換車道，以維護行車安全。

    昨天初四（2月1日）的國道狀況，全日交通量為128百萬車公里，是年平均平日92百萬車公里的1.4倍，國5交通量為3.2百萬車公里，為年平均平日2.5百萬車公里的1.3倍。昨天的國1新竹-湖口、國3新竹系統-寶山路段及國5路段，車潮跨夜至今天凌晨2時陸續紓解。

    今天大年初五（2月2日）的北部國道路況預估。（高速公路局提供）

    今天大年初五（2月2日）的北部國道路況預估。（高速公路局提供）

    今天大年初五（2月2日）的南部國道路況預估。（高速公路局提供）

    今天大年初五（2月2日）的南部國道路況預估。（高速公路局提供）

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