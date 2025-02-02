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    初五收假日北、東有雨 明開工日迎強烈大陸冷氣團低溫下探6度

    中央氣象署預報，迎風面北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部短暫雨，請收假返家民眾留意，外出記得攜帶雨具。明天週一開工日強烈大陸冷氣團來襲，一路寒冷到週三，期間預估最低下探6度。（資料照）

    中央氣象署預報，迎風面北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部短暫雨，請收假返家民眾留意，外出記得攜帶雨具。明天週一開工日強烈大陸冷氣團來襲，一路寒冷到週三，期間預估最低下探6度。（資料照）

    2025/02/02 09:04

    〔記者蔡昀容／台北報導〕今天大年初五（2月2日）東北季風報到，中央氣象署預報，迎風面北部、東半部、恆春半島、中南部山區有局部短暫雨，請收假返家民眾留意，外出記得攜帶雨具。明天週一開工日（3日）強烈大陸冷氣團來襲，一路寒冷到週三，期間最低溫可能下探6度。

    氣象署預報員張承傳表示，今天東北季風報到，迎風面北部、東半部地區、恆春半島、中南部山區有局部短暫雨，中南部平地清晨至上午也有零星短暫雨，中南部平地下半天轉為為多雲到晴的天氣。今日晚間會有一波水氣，北部、東北部降雨增加，中南部山區有局部雨勢。

    溫度方面，張承傳指出，北部、東北部較涼，白天溫度可達18至20度，其他地區跟昨天類似，中南部25至27度，花東21至23度。

    明天週一開工日，強烈大陸冷氣團南下，全台冷到週三。張承傳表示，中部以北預估最低降到8至10度，其他地區12、13度，空曠地區可能會再降1至2度，這一波最低溫可至6度。

    張承傳提醒，當天由於華南雲雨區東移，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星小雨。

    氣象署預報，週二水氣減少，僅花東地區及中南部山區仍有局部短暫雨；週三水氣增加，週四迎風面桃園以北、東半部地區及其他山區有局部短暫雨，週四強烈大陸冷氣團減弱，後續溫度漸漸回升。

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