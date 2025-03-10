34：0！罷免陳超明、邱鎮軍跨過門檻 泛藍34立委一階過關

無黨籍立委陳超明、國民黨立委邱鎮軍雙雙通過罷免第一階段。（資料照，記者廖振輝、陳逸寬攝，本報合成）

2025/03/10 13:27

〔記者林哲遠／台北報導〕大罷免浪潮狂襲！迄今已有33位國民黨立委、1位無黨籍立委罷免案進入二階連署，最新通過罷免第一階段的2人被提議罷免者為泛藍無黨籍立委陳超明、國民黨立委邱鎮軍。至於由國民黨青年軍發動對12位民進黨立委罷免案，仍在補件或查對期限內，仍待中選會說明。

中選會今日表示，迄昨日為止，各該罷免案件送件查對情形部分，經地方完成一階查對，其結果也經中選會確認後，迄目前為止共計有34件立委罷免案、1件市縣長罷免案、2件市縣議員罷免案得進入二階連署程序；至其餘案件則在補件或查對期限內，亦併此予以敘明，餘仍無個案評論或其他回應，請諒察。

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據悉，第一波通過第一階段被提議罷免者包含，國民黨立委王鴻薇、李彥秀、葉元之、牛煦庭、涂權吉、魯明哲、萬美玲、呂玉玲、邱若華、鄭正鈐、游顥、馬文君、顏寬恒、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、丁學忠、黃建賓、傅崐萁等19位，以及停職的新竹市長高虹安；議員部分則為民進黨籍南投縣議員蔡銘軒、陳玉鈴2案。

第二波通過一階審核則有國民黨立委林德福、張智倫、楊瓊瓔、洪孟楷、羅明才、徐巧芯、賴士葆、廖先翔、徐欣瑩、林思銘、江啟臣、羅智強、謝衣鳯共13案。

至於目前未達一階門檻的12件立委罷免案，都是民進黨立委，包含首蘇巧慧、張宏陸、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、伍麗華、李坤城、林俊憲、王定宇、吳沛憶、吳思瑤、陳瑩。

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