花蓮人衝了！ 罷傅連署破7000份 罷免團隊「半個月前就達標」

吉安鄉黃昏市場買菜鄉親寫罷免傅崐萁連署，冬日寒流來襲，冷風直直吹，現場就算沒有桌椅，鄉親蹲著也要寫，令人感動。（記者花孟璟攝）

2025/02/01 23:04

〔記者花孟璟／花蓮報導〕把握春節連假最後衝刺，「微光花蓮、拔傅行動」志工團隊收集第一階段罷免提議書，一個月前仍只有500多份，但提議書收件今天截止最後統計，總件數暴增10倍，累計收到7161份，比門檻1938份多出5000份！

微光團隊今天截止罷免傅崐萁提議書收件，統計共收7161份，團隊發言人王先生說，依公職人員選罷法規定，第一階段提議書門檻是原選舉區選舉人總數1%以上，花蓮縣2024年區域立委選舉的選舉人數19萬3766人，因此門檻為1938人，目前份數相較於罷團原先設定的安全水位5000份還多了2000份，「花蓮人真的開始動了」！

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罷免團隊表示，依照過去罷免經驗提議書至少要多送1.5倍，因此3日上班日團隊將送2673份到中選會審查提議名冊，審查期約30天，確認後將展開60天的第二階段連署，此時門檻就會到10％也就是1萬9377人，請鄉親持續關注國會藍白立委動態，希望透過連署拔傅行動，讓民意、民怨真的進到傅委員耳朵。

事實上花蓮從去年7月青鳥運動後開始策動罷傅，但累積速度緩慢，最近1個月來，因立法院「傅崐萁們」亂刪預算，惹得全國民眾天怒人怨，就連花蓮的老國民黨員都看不下去，跟傅崐萁很熟的人都主動跑來連署，讓志工嚇一大跳。

罷傅團隊說，一方面透過空戰持續議題熱度，今年1月起拔傅團隊開始每週六日舉辦實體快閃連署，也感謝網紅八炯加入連署陸戰行列，拔傅動用上百人次志工投入，結合花蓮地區7個代收連署店家、郵政信箱寄送，過年前即累積到3500份。

農曆新年9天連假罷團把握旅外花蓮人返鄉，志工前往火車站迎接，不少人都是一下車就是馬上填寫連署，「寫完在回家才安心」，在車站的連署站宛如「麥當勞得來速」，不少花蓮人開車到連署站前直接「叭叭」、搖下車窗就是丟出一疊連署書；也有許多原住民朋友雖然沒有連署資格，仍索取空白連署書發給認識的漢人朋友，鼓勵他們填寫，許多感動的故事不斷發生；大年初二蕭美琴副總統回花蓮發福袋，當天就進帳將近700份，9天連假收穫2000多份提議書，短短一個月暴增10倍，志工說，連署書累積速度之快，完全是剛開始籌備時沒有辦法想像的。

微光花蓮拔傅行動團隊宣告，拔傅連署第一階段提議已經超過7000份，志工拿著罷免看板站在吉安鄉傅崐萁豪宅旁拍照，希望罷免代表的民意能進入傅崐萁耳朵。（微光花蓮團隊提供）

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