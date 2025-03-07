阿嬤騎車「中羌」倒地 一屍多命

山羌與阿嬤相撞，羌死人傷。（古志成提供）

2025/03/07 10:26

〔記者劉人瑋／台東報導〕今早鹿野永安村一位阿嬤騎機車前往農作時，途經五十戶路一帶，冷不防路旁衝出一隻山羌，人羌相撞、機車倒地，阿嬤一時痛得站不起身，而山羌卻當場斃命，身為義消的縣議員古志成趕赴現場支援，發現阿嬤並無大礙，但山羌卻已懷孕，他表示，大白天也能「中羌」，山羌數量實在多到有點誇張，但懷孕死亡實在可憐。

今早7時30分左右，鹿野一名阿嬤騎車行經事故路段時，一頭山羌突然從矮樹叢中竄出，由於閃避不及，阿嬤與山羌相撞雙雙倒地，初步判斷這名阿嬤僅擦挫傷，送醫進一步檢查。

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古志成表示，自己趕赴現場後，阿嬤被壓在機車下，立即就被救護人員扶起、後送，自己還前往檢查意外身故的山羌，發現其乳頭隆起、腹部微突，驚覺「竟然是一屍多命」引來女警一驚。

古志成表示，當下立即帶著警方實地操作、教授女警原民山林智慧。古志成說，山羌本來是夜行性動物，如今大白天也能見到，可見數量實在不少，以往保育類動物、禁獵，到如今騎車不小心都會被撞到，可見保育有成。

圖片貼在網上後，網友表示「車主可以把山羌收走了」、「請問議員已經在處理山羌後事了嗎？」，但古志成表示，君子有所為，有所不為，獵人也不是什麼山羌都吃，這就交給農業處處理了。

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