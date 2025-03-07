美30年來最嚴重麻疹疫情 德州增至159例、1兒童死亡

美國正面臨近30年來最嚴重的麻疹疫情。（美聯社）

2025/03/07 10:25

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國正面臨近30年來最嚴重的麻疹疫情，自今年以來，疾病管制與預防中心（CDC）已確認全美九個州出現164例病例，其中德州疫情最為嚴峻，累計159例，並已造成一名未接種疫苗的兒童死亡。

綜合外媒報導，專家警告，隨著春假期間人口流動增加，這種高度傳染性的疾病可能迅速擴散至更多地區。未接種疫苗者在接觸患者後，感染風險高達90%。

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麻疹可引發嚴重併發症，約25%至40%的患者需要住院治療。統計顯示，10%的兒童患者可能出現長期聽力損失，而每千名感染者中就有一人可能發展為致命的腦部炎症。一名衛生官員表示：「麻疹在出疹前四天到出疹後四天都具有高度傳染性，這使得病例追蹤與隔離工作極為困難。」

新墨西哥州近日也報告一例未接種疫苗者死亡案例，而佛羅里達州邁阿密地區則出現該州今年首例確診病例，一名高中生被確診感染麻疹。

美國曾於2000年宣布消除麻疹，但近年來，反疫苗情緒高漲，加上部分州放寬疫苗豁免法規，導致多地疫苗接種率驟降至危險水平。部分社區的接種率甚至低至50%，遠低於預防社區傳播所需的95%門檻。

為遏制疫情擴散，各地公共衛生機構已啟動緊急應對措施。德州已派遣疫苗接種團隊前往潛在暴露區域，邁阿密戴德郡學區則允許家長選擇讓孩子留在家中，並為這些學生提供遠距學習選項。

衛生專家特別關注可能成為「超級傳播事件」的大型集會，包括近期於佛羅里達州薩拉索塔舉行的Anabaptist牧師會議，以及賓夕法尼亞州計畫於3月舉行的大型活動。

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