備戰2026新北市長選舉 劉和然談接棒曝3規劃

新北市副市長劉和然被問到2026接棒議題表示，民主國家沒有交棒問題，持續朝3個方向努力。（記者黃筠軒攝）

2025/03/07 10:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市副市長劉和然被視為2026年下屆新北市長的熱門人選，對於是否接下市長侯友宜的棒子，劉和然接受本報《官我什麼事》專訪表示，人生無法預期，他隨時做準備，朝3個方向努力，包括勤走基層傾聽民意、與國際接軌、加強跨縣市交流，至於民主國家沒有接棒問題，留給選民決定。

主持人詢問，「劉和然主政的新北，如何超越侯友宜主政的新北」？劉和然坦言，「我要超越市長很難」，他一路從教師、主任當到校長，因緣際會擔任教育局長、環保局長，再到市府副秘書長、副市長，已經跳脫當初設定的人生目標。

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劉和然說，當他的名字被討論、成為2026年的一個選項，心裡充滿感謝，因為自己被看見，代表多年來在台北縣、新北市的服務過程，從基層上來的聲音被看到，這是給予他的肯定，至於是否有機會挑戰2026，距今還有一段路。侯友宜帶領新北市做很多改變跟突破，「創舉跟改變都需要勇氣，可是勇氣的前提是做準備」。

他表示，未來朝3個方向持續努力，第一是了解地方，未來新北市的人選如果不了解這個城市，至少會浪費半年時間，他在新北市待這麼久，「經驗無法取代」，最近市府展開行動治理座談會，每一場他都會到，了解地方需求；第二是跟國際接軌，落實城市外交；第三是加強跨縣市交流，學習其他城市的優點。

劉和然提到，2026會怎麼發展他不敢講，人生會怎麼變化也無法預期，外界討論2026會提到他，代表基層夥伴在地方的努力被看見，「我想他們提到的應該不是我這個人，而是從基層上來的一個角色，對城市的未來性有一些可期待的地方」。

至於侯友宜是否期待順利交棒，延續市政基礎？劉和然回應，民主國家沒有接棒者，侯常說，人生是一種特別的因緣，會怎麼發展不知道，交棒與否民主國家是選民做決定，但是他要謝謝侯友宜給予很多機會，以一個鄉下小孩能考到校長，靠自己努力當到副市長，已經超乎預期，他會一步一腳印，侯友宜沒有交棒問題，而是希望他帶著一群夥伴，持續為這座城市努力。

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