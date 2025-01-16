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    媒體問「以哈停火」功勞歸你還川普？ 拜登：你在講笑話嗎？

    美國總統拜登15日在白宮宣布以哈達成停火協議，他強調這個為期1年多的談判是他政治生涯中所經歷的最艱難一次。（歐新社）

    美國總統拜登15日在白宮宣布以哈達成停火協議，他強調這個為期1年多的談判是他政治生涯中所經歷的最艱難一次。（歐新社）

    2025/01/16 12:58

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕在卡達、埃及與美國的聯合協商下，以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）達成初步停火共識，象徵長達15個月的加薩戰爭將告一段落，美國總統拜登在白宮宣布這項消息時，被記者問到這項停火協議功勞是歸你還是川普時，拜登不滿回應：「你在講笑話嗎？」（Is that a joke?）

    綜合外媒報導，美國總統拜登15日在白宮宣布以哈達成停火協議，他表示協議在很大程度上反映了他去年5月底提出的計畫，拜登強調這個為期1年多的談判是他政治生涯中所經歷的最艱難一次。

    拜登也讚揚川普團隊在這起停火協議中的角色，「這項協議是在我的政府領導下制定和實施的，但其條款大部分將由下一屆政府實施。在過去的幾天裡，我們一直作為一個團隊合作。」

    拜登說：「我告訴我的團隊要與即將上任的團隊密切協調，確保我們一致，因為這就是美國總統所該做的。」

    但當拜登準備離開時，1名記者突然提問：「總統先生，歷史會把這件事記在誰的功勞上，你還是川普」拜登轉頭回應：「你在講笑話嗎？」隨後說謝謝離開，表情略顯不悅。

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