誤會大了！天文學家發現「新小行星」 原來是馬斯克的車

太空探索公司2018年2月試射重型火箭，搭載Roadster上太空。（歐新社）

2025/01/27 21:20

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國「哈佛史密森尼天體物理中心（Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics）」天文學家，1月初登錄一顆新發現的小行星，但是沒想到，這個「新發現」，其實是美國富豪馬斯克（Elon Musk）多年前送上太空的一台跑車！

哈佛史密森尼天體物理中心旗下「小行星中心（Minor Planet Center）」天文學家，1月初登錄新發現小行星，給予編號「2018 CN41」，但是隨即在次日、1月3日刪除，因為他們發現把馬斯克的特斯拉跑車Roadster，誤認為小行星。

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根據《福斯新聞（Foxnews）》、印度媒體Indian Defence Review網站在24、25日的報導，該中心在網站上說明，刪除「2018 CN41」的原因，是「有人指出該物體的軌道，與編號2018-017A人造物體，也就是搭載Roadster的獵鷹重型火箭第二節吻合。因此，2018 CN41此編號物體被刪除，並將列為略過對象」。

馬斯克的「太空探索科技公司（SpaceX）」，2018年2月首次試射獵鷹重型運載火箭（Falcon Heavy），上面搭載了這輛Roadster，當做火箭酬載模擬物，車上還有一名假人「星人（Starman）」坐在駕駛座，是迄今第一輛、也是唯一成功送上太空的消費級汽車。根據Whereisroadster網站數據，這輛跑車發射6年來，已經在太空繞行了55億公里。

這輛跑車被誤認為小行星時，與地球的距離不到15萬英里（約24萬公里），比月球軌道更近，因此引發天文學家興趣，加以監測。

哈佛史密森尼天體物理中心天文物理學家麥道威（Jonathan McDowell）向《天文雜誌（Astronomy Magazine）》表示，這起誤判呈現出，太空中未受追蹤物體帶來的潛在問題，「最糟糕的情況是：你花了10億美元發射一具太空探測器，去研究這顆『小行星』，結果到了現場才發現，它根本不是小行星」。

在太空漂流的特斯拉Roadster被誤認為新發現的小行星。（歐新社檔案照）

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