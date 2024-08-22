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川普遭槍擊後首場戶外造勢 加裝防彈玻璃防暗殺

川普7月13日中槍後首場戶外造勢21日在北卡羅來納州阿什伯勒舉行，舞台上多了防彈玻璃隔絕。（法新社）

川普7月13日中槍後首場戶外造勢21日在北卡羅來納州阿什伯勒舉行，舞台上多了防彈玻璃隔絕。（法新社）

2024/08/22 07:18

〔中央社〕美國共和黨總統候選人川普今天在「搖擺州」北卡，舉行他遭遇槍擊負傷以來首場戶外造勢活動，當他演說時講台上架有防彈玻璃，以免有人再度嘗試開槍暗殺。

法新社等媒體報導，川普今天在北卡羅來納州阿什伯勒（Asheboro）的「北卡航空博物館暨名人堂」（North Carolina Aviation Museum and Hall of Fame）舉行戶外造勢活動。

據報導，川普在講台上周圍有防彈玻璃環繞，形成一道防護牆。他表示：「現在起76天後，我們將贏得這個州，我們將贏得白宮。」

川普還抨擊，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）是有史以來問鼎白宮的「最激進左派人士」，如果她11月勝選，數以百萬計工作將「一夜之間消失」。

此外，川普還告訴支持者：「你們的畢生積蓄將被徹底花光。如果賀錦麗同志11月勝選，第三次世界大戰幾乎肯定會發生。」

上個月，川普在賓州巴特勒（Butler）戶外造勢活動上遭槍手從屋頂開槍襲擊，當時他右耳遭子彈擊傷，群眾中有人遭波及喪命。

事發當時，川普奇蹟式躲過暗殺槍擊，右臉濺血仍振臂高呼「戰鬥」的影像，被攝影記者給捕捉下來，成為了美國政治史經典畫面。

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