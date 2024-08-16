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川普造勢維安將升級 戶外集會將出動防彈玻璃

共和黨總統候選人、前美國總統川普15日在紐澤西州（New Jersey）的川普國家高爾夫俱樂部舉行了一場反猶太主義活動，宣布將擴大他的團隊。（法新社）

共和黨總統候選人、前美國總統川普15日在紐澤西州（New Jersey）的川普國家高爾夫俱樂部舉行了一場反猶太主義活動，宣布將擴大他的團隊。（法新社）

2024/08/16 10:39

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國特勤局近日為前總統川普（Donald Trump）的競選活動加強安保措施，計劃在其戶外集會中使用防彈玻璃來保護他。這是首次在非現任總統的競選活動中使用這種高規格的安保措施，顯示出秘勤局（Secret Service）在賓州遇刺事件後對川普維安問題的高度重視。

綜合外媒報導，這項措施是在7月13日賓州巴特勒市（Butler, Pennsylvania）發生暗殺事件後提出的，當時一名槍手從距離川普演講舞台約400英尺的屋頂上開槍，子彈擦傷了川普的耳朵，並導致現場一名觀眾死亡。這起事件被認為是自1981年雷根（Ronald Reagan）遇刺事件以來，秘勤局最嚴重的安全性失誤。而自那次事件以後，川普就先暫停所有的戶外競選活動，所有聚會均轉移至室內。

然而，川普仍表達了能盡快恢復戶外集會的希望，秘勤局因此為他制定了新式維安計劃。據秘勤局內部消息人士透露，川普的新保護措施將包括在講台上安裝防彈玻璃牆。外媒報導指出，這些防彈玻璃通常只為現任總統提供，這次破例為川普提供這項保護措施，顯示出其競選活動可能會面臨到的重大安全風險。

此外，秘勤局將增派更多安保人員，並加入一些技術手段來提升川普的安全性。消息人士指出，這些技術手段可能包括無人機的使用，但具體細節目前官方並未對外透露。

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