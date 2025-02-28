連假首日國道凌晨飆1.7倍車流 今天10地雷路段要注意

228連假首日交通疏導措施。（高公局提供）

2025/02/28 08:50

〔記者吳亮儀／台北報導〕今天（28日）是連假第一天，交通部高速公路局出，凌晨0時到5時國道車流達平日的1.7倍；高公局也提醒，研判尖峰時段會有大量車潮，10處易壅塞路段要注意避開，且有相關管制措施。

今天上午7時起南向車流逐步湧現，目前車多路段為國1南向湖口-竹北、國3南向土城-樹林、鶯歌系統-大溪；國5南向南港系統至石碇，其餘路段交通狀況大致正常。

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另外，截至上午7時，交通量為12.9百萬車公里。今日相關疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局指出，這次連假適逢春季賞花時節且天候良好，高公局研判尖峰時段將有大量旅遊車潮，預判今日上午重點壅塞路段為國1高架南向機場系統-楊梅端；國1南向楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢等路段。

高公局呼籲，民眾多利用大眾運輸或省縣道，如仍需行駛國道，建議西部國道南向用路人儘量於12時後出發；國5南向用路人建議17時後出發，節省寶貴時間。

和平紀念日連假第一天北部路況預報。（高公局提供）

和平紀念日連假第一天中部路況預報。（高公局提供）

和平紀念日連假第一天南部路況預報。（高公局提供）

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