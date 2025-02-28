春天後母面！連假高溫30度像入夏 下週全面轉雨瞬間切回冬天

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨晚發文指出，228連假即將開始，但最新預報顯示，接下來的天氣變化極大！連假前後的天氣，將經歷雲霄飛車般的轉變，粉專為此提醒「春天後母面，注意！」、「千萬小心，別被甩下車啦！ 」（圖擷自臉書）

2025/02/28 08:03

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近日天氣持續回暖，228連假期間也將會是「溫暖如夏」的好天氣，不過氣象粉專提醒，在連假前後的天氣變化劇烈，下週一晚間除了全台會全面轉雨，溫度也將「瞬間砍半」，預估將從連假期間的近30度，掉到只剩1字頭，且預計會冷上4-5天，之後回溫要再等下週末以後，提醒大家特別留意。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」昨晚發文指出，228連假即將開始，但最新預報顯示，接下來的天氣變化極大！連假前後的天氣，將經歷雲霄飛車般的轉變，粉專為此提醒「春天後母面，注意！」、「千萬小心，別被甩下車啦！ 」

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，預估週五至下週一白天，台灣上空吹溫暖的東南風，全台各地大幅回暖，中南部更上看30度高溫，彷彿瞬間入夏。除了花東因為直迎東南風，會下雨以外，其他地方全數大晴天，但西部地區空氣品質要多多注意。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，預估下週一晚上至下週二，今年第二波春雨鋒面報到，目前預報看起來鋒面結構紮實，而且伴隨的水氣量很多，預估週一晚上開始，全台將由西南向東北全面轉雨。且下雨的狀況下除了各地陰霾，全台溫度也將「瞬間砍半」！預估將從連假期間的近30度，掉到只剩1字頭，短暫的夏日，瞬間切回冬天，十足的春天後母面示範，劇烈變化不可不慎！

「台灣颱風論壇｜天氣特急」提到，下週三以後鋒面離開，冷空氣緊接著南侵，加上華南雲雨帶的水氣持續補充，又要迎來一波濕冷冷氣團。雖然低溫數字本身，並不會很驚人的低，預期是一般冷氣團的等級，但因為水氣多，持續不斷的濕冷或陰冷，全台冷意感受會非常明顯。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，預計回溫要再等下週末以後了，也就是說會冷上4-5天，因此建議大家好好把握連假溫暖好天氣，「不然冷日子又要來囉」。

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