太恐怖！ 台南13歲國中生暴斃 母控訴在校遭霸凌、廁所餵毒

台南市1名13歲國中生暴斃，死因不明，台南警方獲報展開調查。（資料照）

2025/02/27 21:55

〔記者楊金城／台南報導〕台南市1名13歲國中生，24日凌晨在家突然痙攣，送醫急救4小時後宣告死亡，由於身體無外傷，死因不明，不過其母控訴兒子遭同學霸凌，帶去廁所餵毒，警方今天（27日）調閱學校監視影像、詢問死者的1名同學，檢方下週將解剖查明國中生死因。

國中生的媽媽今天（27日）凌晨發文，指控兒子死因不明，但醫師抽血驗出體內有毒藥物中毒反應，並有學生指證其子在校被同學霸凌，還被帶去廁所餵毒，引發網友熱議。

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國中生之母表示她發這篇文章的用意，「是想讓大家知道，現在這社會真的太恐怖了，還餵毒，希望大家也多多注意小孩在在學校的狀況。」

貼文中附有醫院診斷證明書，但診斷是寫「痙攣，未明示原因導致之心跳休止，疑似腦膜炎或毒藥物中毒」。

這篇貼文被轉發到社群後引起熱議，有人說事件很離譜、太恐怖了，「太過份，這是殺人吧？」、無法容忍校園霸凌；學校發出聲明後，又引來網友批評卸責，也有人指13歲孩子一條活生生的人命，絕對不要也不應該掩蓋真相。

台南市教育局、社會局已派員前往關懷和了解，檢警展開調查國中生死因，擇定3月6日解剖。

校方指出，學生因故自2月20日起請假在家，直至2月24日接獲家屬通知，學生於家中因身體不適送醫後不幸離世。學校對此深感哀痛，並向家屬致上最深切的慰問。學校已主動完成校安與社政通報，並依規受理家長申請疑似霸凌案件與啟動調查，學校也會全力配合檢調調查。

學校說，外界關於此事件的各種揣測與傳言，已對本校親師生造成極大恐懼及不公平，衷心期盼各界勿再隨意轉傳或散播，以保護師生，在真相尚未釐清前，請外界不要穿鑿附會，增加不必要的困擾與傷害，已請輔諮中心入班為同學進行團體輔導，也期待司法早日釐清調查結果。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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