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    台南國中生驚爆遭霸凌餵毒暴斃 教育局：若屬實絕不寬貸

    台南教育局。（記者洪瑞琴攝）

    台南教育局。（記者洪瑞琴攝）

    2025/02/27 23:14

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    太恐怖！ 台南13歲國中生暴斃 母控訴在校遭霸凌、廁所餵毒

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市傳出某國中生疑似遭霸凌身故事件，對此憾事，南市府教育局表示，嚴加查辦，若查獲屬實絕不寬貸。

    市府教育局表示，該案家屬已向警方報案，並進入司法程序，除了會給予該校師生適當的關懷協助，也要求校方全力配合調查，如查獲確有霸凌事實絕不寬貸。

    教育局指出，據查目前該校該校沒有學生涉毒的春暉輔導個案，將配合檢警盡速查明真相，勿枉勿縱。

    校方表示，對此不幸事件深表遺憾與傷痛，也會盡力協助家屬釐清真相。校方已主動完成校安與社政通報，並依規受理家長申請疑似霸凌案件與啟動調查。

    校方指出，外界各種揣測與傳言，已對師生造成極大恐懼及不公平，衷心期盼在真相尚未釐清前，請勿隨意轉傳或散播。增加不必要的困擾與傷害，也期待司法早日釐清調查結果。

    據了解，南市1名13歲國中生，24日凌晨在家突然痙攣，送醫急救4小時後宣告死亡，由於身體無外傷，死因不明，不過其母今（27日）凌晨發文控訴兒子疑遭同學霸凌，帶去廁所餵毒。警方今天調閱學校監視影像、詢問死者的1名同學，檢方下週將解剖查明國中生死因。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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