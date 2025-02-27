台南國中生驚爆遭霸凌餵毒暴斃 教育局：若屬實絕不寬貸
台南教育局。（記者洪瑞琴攝）
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〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市傳出某國中生疑似遭霸凌身故事件，對此憾事，南市府教育局表示，嚴加查辦，若查獲屬實絕不寬貸。
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市府教育局表示，該案家屬已向警方報案，並進入司法程序，除了會給予該校師生適當的關懷協助，也要求校方全力配合調查，如查獲確有霸凌事實絕不寬貸。
教育局指出，據查目前該校該校沒有學生涉毒的春暉輔導個案，將配合檢警盡速查明真相，勿枉勿縱。
校方表示，對此不幸事件深表遺憾與傷痛，也會盡力協助家屬釐清真相。校方已主動完成校安與社政通報，並依規受理家長申請疑似霸凌案件與啟動調查。
校方指出，外界各種揣測與傳言，已對師生造成極大恐懼及不公平，衷心期盼在真相尚未釐清前，請勿隨意轉傳或散播。增加不必要的困擾與傷害，也期待司法早日釐清調查結果。
據了解，南市1名13歲國中生，24日凌晨在家突然痙攣，送醫急救4小時後宣告死亡，由於身體無外傷，死因不明，不過其母今（27日）凌晨發文控訴兒子疑遭同學霸凌，帶去廁所餵毒。警方今天調閱學校監視影像、詢問死者的1名同學，檢方下週將解剖查明國中生死因。