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    陳佩琪控柯文哲被栽贓關大牢 許富舜：有用2014、2018選舉補助款還房貸？

    民眾黨前主席柯文哲昔日學生許富舜醫師。（資料照）

    民眾黨前主席柯文哲昔日學生許富舜醫師。（資料照）

    2025/02/28 00:06

    〔記者楊心慧／台北報導〕前台北市長柯文哲因涉侵占政治獻金、京華城弊案，去年底被起訴且遭羈押禁見；然柯父近日逝世，台北地院開庭後裁定至3月10日解除禁見，柯可與妻子、母親、妹妹與弟弟會面。不過柯妻陳佩琪在臉書表示柯被栽贓圖利，因莫須有的指控被關在大牢，不過柯的昔日學生許富舜表示，若不將選舉補助款納入名下，就不會有羈押送白髮人，他更問：「師母，2014、2018年的選舉補助款，到底有沒有拿來還房貸？」

    許富舜日前爆料，曾親眼見到不明來源的錢被柯帶回家。2014年柯市長選戰募款委員會執行長鄭淑心也披露，當年她所募到的錢都交給柯妻陳佩琪，但有人反映捐款後沒拿到收據。陳佩琪指是污衊，對許、鄭兩人提告加重誹謗。

    許富舜認為，若老師、師母選擇不收取不明來源的政治獻金、不將選舉補助款納入名下，而是像那些沒背景的台北菁英一樣，在退休後依然需要為孩子的教育與房貸與生活奮鬥，權力也許少一些、團隊也許少一些、生活也許苦一些，但或許一切會截然不同，也不會有羈押送白髮人的情事。

    許富舜受訪表示，當初柯爸也不希望柯文哲選舉後、進入政治圈演變成這樣，沒想到一語成讖，他也認為師母不該這時候出來消費柯爸爸，畢竟當初如果沒有收取不明來源的政治獻金，現在也不會有這些事情。

    許富舜指出，整件事已超過法律那條線，道德層面則是不該將競選補助款納入名下，國民黨與民進黨兩黨也沒有人這樣做，即使納入名下也還會捐入基金會。

    針對陳佩琪、民眾黨的豪宅事件說法反覆，許富舜認為，這是後來還在柯文哲身邊的行事風格，無論如何都是別人的錯，「這也是柯文哲看不起我這個閉門弟子的地方，相信柯P出來會罵我，他覺得陳佩琪、前悠遊卡公司總經理邱昱凱，比我有成就，我就是只會做事、只會承擔，自己掏錢也不知道怎麼搶奪、掠奪，他看不起我這種人」。

    許富舜強調，應該要珍惜台灣良善的價值，為何這筆錢要納入名下，這是道德問題，及違背當初的初心與承諾，「師母，2014，2018年的選舉補助款，到底有沒有拿來還房貸？」

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