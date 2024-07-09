連3年出席北約峰會！尹錫悅展開5天訪美行程

南韓總統尹錫悅8日抵達夏威夷珍珠港-希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam），展開為期5天的訪美行程。（歐新社）

2024/07/09 09:52

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓總統尹錫悅8日抵達美國夏威夷州首府檀香山，展開為期5天的訪美行程。訪問期間，尹錫悅將出席北約（NATO）峰會，成為首位連續3年出席北約峰會的南韓總統。

據《韓聯社》報導，尹錫悅和夫人金建希8日晚間自城南首爾機場搭乘專機赴夏威夷。抵達檀香山後，尹錫悅將前往安葬韓戰參戰將士的「太平洋國家紀念公墓」（National Memorial Cemetery of the Pacific）獻花，並出席當地韓僑舉辦的晚宴與座談會。

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9日，尹錫悅將訪問美軍印太司令部，確認韓美同盟與戒備態勢。

10日，尹錫悅將啟程前往華盛頓，與捷克、瑞典、芬蘭、挪威等北約成員國領袖及北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）接連舉行雙邊會談。當晚，尹錫悅夫婦將出席美國總統拜登（Joe Biden）夫婦為其舉行的歡迎晚宴。

11日上午，尹錫悅將接連出席北約「亞太四國」（IP4）首腦會談和北約峰會正式會議。尹錫悅還將出席北約與歐美5國智庫聯合主辦的北約公共論壇，並在印太主題單獨發言。

此訪距離尹錫悅結束對中亞3國的國事訪問僅23天，他將成為首位連續3年出席北約峰會的南韓總統。

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