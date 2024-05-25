拜登拉攏非洲 大宴肯亞總統

美國總統拜登（右二）廿三日在白宮草坪設宴款待抵美進行國是訪問的肯亞總統魯托（左二）時，向在場貴賓揮手。右一與左一分別是美國第一夫人吉兒與肯亞第一夫人瑞秋。（法新社）

2024/05/25 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕值此美國、中國與俄羅斯爭奪在非洲大陸的影響力之際，美國總統拜登廿三日以盛裝晚宴以及將肯亞列為「主要非北約盟友」，歡迎逾十五年來首位抵美進行國是訪問的非洲領袖肯亞總統魯托（William Ruto）；雙方強調共享民主價值及友誼夥伴關係堅定，並在安全、氣候與債務等議題上達成協議。

拜登在白宮草坪的晚宴上盛讚與魯托共享「對自由、民主、尊嚴與平等的信念」，魯托則大讚美肯兩國在「友誼、夥伴關係與團結上的持久羈絆」；多達五百名貴賓出席國宴，包括生父為肯亞人的美國前總統歐巴馬。

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列主要非北約盟友

廿三日稍早，拜登宣布計畫將肯亞列為美國在非洲的第四個、撒哈拉沙漠以南的非洲地區的第一個「主要非北約盟友」，為兩國多年來在合作打擊伊斯蘭激進組織「伊斯蘭國」及肯亞鄰國索馬利亞的青年黨上的成果。

美國此前已有包括以色列、巴西與烏克蘭在內的十八個「主要非北約盟友」，讓華府得以在雙方無正式安全協議下，仍與之加強軍事與外交關係。被提升為美國的非北約盟友，鞏固肯亞做為美國在非洲最親密盟友之一的地位，將有權取得先進軍備、訓練與貸款，以擴大國防開支；但美國無義務對其提供直接軍援，肯亞亦未被授權出兵參加北約行動。

肯亞軍方自二○一一年以來一直與青年黨交戰，而位於肯亞沿海郡拉穆（Lamu）的美國軍事基地，向來是這類平叛行動的支柱。隨著中俄積極插旗，過去不被美國外交界重視的非洲，已日益讓華府傷腦筋︰俄國在此建立多個新據點，最近設立的是在美國已同意撤軍一千人、俄軍進駐的尼日；此外，美國還要面對來自北京的競爭——中國過去二十年在非洲投注數十億美元經費於基礎建設。

針對位於美國「後院」、過去數月來因幫派暴力不斷而陷入政治與人道危機的海地，拜登還感謝肯亞同意主導即將派往海地的國際警察任務團。

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